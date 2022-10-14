Канделаки отметила, что современное поколение от предыдущего отличает возможность задавать направление в той или иной области

"У нас не так много форматов, которые вовлекают молодежь в дискуссию и, как следствие, - в размышление. Эти дискуссионные форматы и на телевидении устаревшие, как с точки зрения телеаудитории, которая их смотрит, так и телеаудитории и спикеров, которые в них участвуют. Молодежных дебатов нет", - сказала Канделаки.

СОЧИ, 18 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Форумы, на которых молодежь России имела бы возможность дискутировать на актуальные для мира и страны темы, должны проходить постоянно. Такое мнение ТАСС высказала генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи, где являлась модератором нескольких дискуссионных сессий.

"С моей любимой аудиторией на телеканале "Матч ТВ" "18-24" нужно работать. Таких дебатов, дискуссионных клубов, молодежных форумов должно быть много, они должны быть бесконечными. Каждый месяц в стране должно что-то происходить, чтобы молодежь чувствовала себя вовлеченной", - добавила она.

Собеседница агентства обратила внимание на то, что современное поколение от предыдущего отличает возможность задавать направление в той или иной области. "Мы не были так вовлечены, мы понимали, что что-то решается наверху, а мы только потребляем то, что решилось. А в силу того, что мы живем в цифровом мире, все являются частью какого-то тренда: они ему либо следуют, либо сами его создают. Мы же трендов не создавали", - сказала она.

"Мир изменился, поэтому надо разговаривать. Аудитория 150 стран, 25 тысяч студентов - шикарно. Я сначала думала, что три панели многовато, поскольку довольно энергозатратно, но довольна, что провела их", - отметила Канделаки.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.