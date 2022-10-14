Ведущие архитекторы страны считают, что сейчас снести "сталинки" и "хрущевки" невозможно

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Многие современные российские города потеряли исторический облик в советское время, и теперь почти нет шансов восстановить их в прежнем виде. При этом снести "сталинки" и "хрущевки" в настоящее время не представляется возможным. Об этом в ходе дискуссии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи говорили в среду ведущие отечественные архитекторы.

"Мы живем в стране, в которой есть 60 тыс. улиц Ленина, во всех городах есть улица Ленина, там стоит Ленин, при том, что это советские города, в которых, по оценке КБ "Стрелка", нет городского пространства в том виде, в каком они сложились в Европе. Это другие городские пространства, это особенный тип городов, которыми мы стали обладать в результате советского эксперимента, который все обобществил", - заявил сооснователь и руководитель архитектурного бюро "Проект Меганом", один из авторов проекта "Москва Сити" и архитектурной концепции развития ГМИИ им. Пушкина Юрий Григорян.

По его мнению, перспектив серьезно изменить городскую застройку сегодня нет.

"Что с этим делать? Мое предположение заключается в том, что это нельзя никаким образом вернуть назад <…> Думать, что мы эти города можем поменять, необоснованно, они слишком уже сформированы, есть испорченные исторические города, есть моногорода", - отметил Григорян.

Развиваться в существующих условиях

Еще один участник дискуссии - архитектор, партнер КБ "Стрелка" Алексей Муратов призвал с оптимизмом взглянуть на проблему развития городского пространства. По его мнению, советские города, построенные в 30-80 годы прошлого века, изначально не предполагали трепетного отношения к выбору стилистки зданий и художественного подтекста.

"Самая большая проблема в том, что эти города строились не для того, чтобы быть городами в том смысле, который вкладывается в это слово, то есть такими сообществами людей, центрирующими территорию, способными к саморазвитию, ...производству каких-то ценностей, товаров и услуг, а как придатки к индустриальной, военной системе Советского Союза, которая выстраивалась на одной шестой части суши", - сказал архитектор.

По мнению специалиста, сегодня города также строятся по принципам советской застройки, именно поэтому пространство не имеет шансов на серьезные преобразования. Кроме того, проблемой для модернизации городских территорий является земля, находящаяся в частной собственности.

"В годы перестройки город подвергся земельной приватизации, к которой он абсолютно не приспособлен. Когда вся эта земля приватизирована, и та земля, на которой стоят дома, находится в частной собственности, …этот город для такого эволюционного развития приспособлен не очень хорошо", - отметил Муратов.

Однако, по его мнению, если поставить такие задачи, то можно придумать, как развивать город, который уже сложился.

"Тем более свободных мест довольно много в этих городах", - сказал он.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.