Министр промышленности и торговли РФ добавил, что общий объем финансирования на все ее направления составит около 10 млрд рублей

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Программа поддержки спроса на автомобили будет частично сокращена на 2018 год, заявил журналистам в кулуарах Всемирного форума молодежи и студентов министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Все - нет, - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли продлены на 2018 год все имеющиеся сейчас инструменты программы спроса на автомобили. - Точно будет продлена поддержка электрического транспорта, будут продлены программы по новым форматам - это "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", "Русский тягач", "Свое дело". Вот эти программы точно будут продлены на следующий год".

Министр добавил, что общий объем финансирования программы составит около 10 млрд рублей. "В общей сложности на все эти направления - примерно 10 млрд рублей", - сообщил он.

Адресные программы господдержки автопрома были запущены в 2017 году. На данный момент действуют программы льготного автокредитования и льготного лизинга, а также программы обновления парка. Также действуют адресные программы: "Семейный автомобиль", "Первый автомобиль", "Свое дело", "Российский тягач", "Российский фермер".

Программы "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль" предполагают 10%-ую скидку от стоимости автомобиля. По условиям программы, претендовать на эту скидку могут лица, впервые приобретающие транспортное средство или имеющие двух и более несовершеннолетних детей.

О фестивале

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.