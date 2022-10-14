XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
18 октября, 15:54
Эксперты не считают глобализацию угрозой для культурной идентичности народов

Итальянский дизайнер Фабио Новембре отметил, что художнику необходимо жить в настоящем, а не оперировать понятиями прошлого и будущего

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Представители европейской школы дизайна не считают процесс глобализации угрозой культурной идентичности народов. К такому выводу пришли в среду участники панельной дискуссии "Культурный код в дизайне. Влияние запада на мировой дизайн" в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Мы живем в эпоху глобализации, мы не можем выйти из этого состояния. Недавно я посмотрела фильм "Бегущий по лезвию 2049", и там, несмотря на то, что действие происходит в 2049 году, люди ищут свои корни. Я думаю, что наша идентичность, традиции и история не будут противопоставлены гибридной культуре. Все-таки пэчворк состоит из лоскутков, и каждый лоскуток будет рассказывать о себе, о своей идентичной культуре", - заявила директор Итальянского института культуры Ольга Страда.

Настоящее как подарок художнику

По мнению итальянского дизайнера Фабио Новембре, творец не должен оперировать понятиями прошлого и будущего, ему необходимо жить в настоящем.

Смотрите также
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День пятый. Онлайн

"Мы забываем о том, что главное время - это настоящее, здесь и сейчас. Дизайнеры должны создавать то, что будет отражать настоящую реальность. Сегодня я говорю с вами на английском, и этот язык позволяет выразить важную вещь: слово present в нем означает и "настоящее время", и "подарок". Так вот сегодняшний день - это подарок", - подчеркнул Новембре.

Он посоветовал молодым специалистам чутко впитывать все реалии сегодняшнего дня.

"Как сказал один из отцов итальянского дизайна, "я не против, не за - я с". Это революционное утверждение, которое избавляет нас от необходимости выбирать. Мы выбираем обе точки зрения", - заметил дизайнер.

Таким образом, творчество неизбежно связано с самим художником, событиями его жизни, которые формируют личность. "Все, что вы делаете, должно быть биографично. Если это не так - вы делаете что-то не так", - сказал Новембре.

Креативный директор дизайн-студии CTRLZAK Art&Design Танос Закопулос, в свою очередь, обратил внимание молодых дизайнеров и архитекторов на требование быть понятными.

"Любое успешное произведение искусства, любое творение должно работать на всех уровнях: нести правильную идею и быть правильно преподнесено публике. Тогда оно будет нести смысл как для моей бабушки, так и для профессионального критика. Я убежден, что если тот или иной объект не говорит со всей аудиторией, то его нельзя называть предметом искусства", - заявил дизайнер.

Равнозначность формы и содержания

Участникам дискуссии было предложено выбрать один из двух вариантов: что важнее - форма или содержание?

Смотрите также
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Досье

Отвечая на этот вопрос, Новембре привел в пример цветы, образ которых часто используется художниками.

"В природе цветы выполняют процесс репродукции, когда насекомое, привлекаемое их красотой, собирает нектар и одновременно разносит их пыльцу. Получается, красота, привлекательность цветка генерирует жизнь. Это то, каким должен быть дизайн: красивым и с правильным наполнением. Мы должны делать цветы", - призвал он.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
Читать далее
Глава Group-IB: киберпреступность очень сильно замедляет развитие цифровой экономики
18 октября, 17:00
ТАСС рассказал на ВФМС о новых проектах
18 октября, 16:59
Ученый: синтез мозга с искусственным интеллектом может снизить число заболеваний психики
18 октября, 16:59
Мантуров: газотурбинные двигатели будут на 20% изготовлены с помощью 3D-печати деталей
18 октября, 16:52
Участники Всемирного фестиваля молодежи в Сочи провели заседание модели ООН
18 октября, 16:44
Нобелевский лауреат назвал забавным и страшным возможность существования белых дыр
18 октября, 16:44
Шувалов: блокчейн может вывести развитие экономики РФ на новый уровень
18 октября, 16:43
Шувалов назвал ICO потрясающей возможностью для предпринимателей
18 октября, 16:40
Новак пообещал помочь в трудоустройстве выпускникам российских вузов
18 октября, 16:40
Глава Group-IB считает, что требования "пакета Яровой" не помогут бороться с терроризмом
18 октября, 16:36
В Общественной палате зафиксировали случаи вербовки в ИГ через иммигрантов
18 октября, 16:26
Коммунальные службы и объекты Сочи в дни фестиваля молодежи работают с двойной нагрузкой
18 октября, 16:19
Участница фестиваля молодежи 1957 года впервые поговорила с роботом в Сочи
18 октября, 16:05
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.