Итальянский дизайнер Фабио Новембре отметил, что художнику необходимо жить в настоящем, а не оперировать понятиями прошлого и будущего

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Представители европейской школы дизайна не считают процесс глобализации угрозой культурной идентичности народов. К такому выводу пришли в среду участники панельной дискуссии "Культурный код в дизайне. Влияние запада на мировой дизайн" в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. "Мы живем в эпоху глобализации, мы не можем выйти из этого состояния. Недавно я посмотрела фильм "Бегущий по лезвию 2049", и там, несмотря на то, что действие происходит в 2049 году, люди ищут свои корни. Я думаю, что наша идентичность, традиции и история не будут противопоставлены гибридной культуре. Все-таки пэчворк состоит из лоскутков, и каждый лоскуток будет рассказывать о себе, о своей идентичной культуре", - заявила директор Итальянского института культуры Ольга Страда. Настоящее как подарок художнику По мнению итальянского дизайнера Фабио Новембре, творец не должен оперировать понятиями прошлого и будущего, ему необходимо жить в настоящем.

"Мы забываем о том, что главное время - это настоящее, здесь и сейчас. Дизайнеры должны создавать то, что будет отражать настоящую реальность. Сегодня я говорю с вами на английском, и этот язык позволяет выразить важную вещь: слово present в нем означает и "настоящее время", и "подарок". Так вот сегодняшний день - это подарок", - подчеркнул Новембре. Он посоветовал молодым специалистам чутко впитывать все реалии сегодняшнего дня. "Как сказал один из отцов итальянского дизайна, "я не против, не за - я с". Это революционное утверждение, которое избавляет нас от необходимости выбирать. Мы выбираем обе точки зрения", - заметил дизайнер. Таким образом, творчество неизбежно связано с самим художником, событиями его жизни, которые формируют личность. "Все, что вы делаете, должно быть биографично. Если это не так - вы делаете что-то не так", - сказал Новембре. Креативный директор дизайн-студии CTRLZAK Art&Design Танос Закопулос, в свою очередь, обратил внимание молодых дизайнеров и архитекторов на требование быть понятными. "Любое успешное произведение искусства, любое творение должно работать на всех уровнях: нести правильную идею и быть правильно преподнесено публике. Тогда оно будет нести смысл как для моей бабушки, так и для профессионального критика. Я убежден, что если тот или иной объект не говорит со всей аудиторией, то его нельзя называть предметом искусства", - заявил дизайнер. Равнозначность формы и содержания Участникам дискуссии было предложено выбрать один из двух вариантов: что важнее - форма или содержание?

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