В Общественной палате зафиксировали случаи вербовки в ИГ через иммигрантов

Ранее сообщилось, что около 90% из более чем 180 поступивших за два года работы горячей линии сообщений о вербовке граждан России в ИГ подтвердились

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Общественная палата РФ зафиксировала с помощью своей горячей линии случаи вербовки иммигрантами российских граждан в запрещенную в РФ организацию "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщила ТАСС председатель комиссии палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

В Общественной палате работает горячая линия по противодействию вербовщикам ИГ на территории России. Граждане могут обратиться на горячую линию, если у них есть опасения, что их дети, родственники, близкие могли попасть под влияние вербовщиков, или сообщить о действиях вербовщиков ИГ в их регионе.

"Сейчас появились случаи вербовки на рабочих местах. Имеется в виду, где больше иммигрантская среда: пункты питания, стройки", - рассказала Сутормина в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

По ее словам, в этих ситуациях необходима помощь друзей, знакомых и соседей, чтобы предотвратить потенциальную трагедию.

Ранее Сутормина сообщила, что около 90% из более чем 180 поступивших за два года работы горячей линии сообщений о вербовке граждан России в ИГ подтвердились.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября, основные мероприятия проходят 15-22 октября в Сочи. Участниками форума стали более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие поступили из более чем 180 стран. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.