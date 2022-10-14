Глава Group-IB считает, что требования "пакета Яровой" не помогут бороться с терроризмом

По словам Ильи Сачкова, "мы потратим большое количество денег на то, что не будет помогать бороться против того, против чего направлен этот закон"

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Основатель и совладелец компании Group-IB (занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений) Илья Сачков считает, что требования пакета антитеррористических законов (известен как "пакет Яровой") не будут эффективными при борьбе с терроризмом. Такое мнение он высказал в ходе интерактивной встречи "Защита в киберпространстве // Борьба с хакерами как бизнес" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"В момент создания этого закона ("пакета Яровой" - прим. ТАСС) он уже устарел. Мы потратим большое количество денег на то, что не будет помогать бороться против того, против чего направлен этот закон", - сказал он, отвечая на вопрос участника фестиваля.

По словам Сачкова, террористы из новостей уже узнали, что "для борьбы с терроризмом государство будет читать WhatsApp и Telegram". "Как только они узнали, что готовится такая история - они все перешли на криптомессенджеры", - отметил он, уточнив, что количество скачиваний криптомессенджеров резко выросло. Также террористы могут сами разработать свои мессенджеры, добавил он.

"Мое личное отношение: если мы хотим бороться с терроризмом, то не надо об этом говорить", - подчеркнул Сачков. Он привел в пример политику Израиля в этом вопросе. "Они никому ничего не говорят, а просто делают", - отметил глава Group-IB.

Кроме того, необходимо рассматривать этот вопрос с инженерной точки зрения, считает Сачков. "К сожалению, специалистов в информационной безопасности к этому закону сильно не привлекали. Это большая проблема не только в России, но и во многих других государствах: за многие законы отвечают, политики, которые не совсем понимают, как работает интернет. Говорят, что мы возьмем и запретим биткойн, но его нельзя запретить - он существует вне технических возможностей нашего государства", - резюмировал он.

"Пакет Яровой" с 1 июля 2018 г. обязывает операторов связи в течение трех лет хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить до полугода. Всю эту информацию операторы также обязаны предоставлять по запросу спецслужб.