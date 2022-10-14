Нобелевский лауреат назвал забавным и страшным возможность существования белых дыр

Американский астрофизик и космолог Джордж Смут считает спекуляцией теорию о возможности выхода через черные дыры с другой стороны

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Нобелевский лауреат американский астрофизик и космолог Джордж Смут не верит в существование белых дыр - гипотетических объектов, являющихся временной противоположностью чёрных дыр, однако находит такую возможность забавной и предполагает, что в этом случае жители Земли могли постоянно встречаться с инопланетянами.

"Конечно, можно высказывать разные спекулятивные предположения о белых дырах, но свидетельств того, что они существуют, нет. Было бы, конечно, и забавно, и немного страшно, если бы они существовали. Очень трудно добиться какого-то стабильного состояния такого явления, иначе бы к нам постоянно прилетали инопланетяне, но мы их пока что не замечаем", - отметил Смут, выступая в среду с лекцией для гостей Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.

"Если основываться на идеях общей теории относительности, то необходимо придерживаться той позиции, что если что-то попадает в чёрную дыру, то ничто из неё выйти не может. Вся эта теория, что через чёрную дыру можно выйти куда-то с другой стороны, - это спекуляция", - сказал учёный.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.