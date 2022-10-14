XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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18 октября, 16:05
Участница фестиваля молодежи 1957 года впервые поговорила с роботом в Сочи

В честь 79-летия Клавдии Тихомировой участники фестиваля подарили ей букет цветов, который был сделан на мастер-классе WorldSkills Russia

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Клавдия Тихомирова, участница Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел в 1957 году в Москве, впервые в жизни поговорила с роботом во время фестиваля молодежи и студентов в Сочи, передает корреспондент ТАСС.

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"В 1957 году, когда я участвовала в фестивале молодежи, мне было 18 лет. Тогда не было гаджетов и роботов, все технологии были совершенно другие, а сейчас прогресс - страна намного продвинулась вперед, мы были и остаемся великой державой. <...> Я здесь в Сочи впервые в жизни разговаривала с роботом, который стоит у стенда Краснодарского края. Он мне сказал: "Расскажите о себе", ответил: "молодец", больше я не нашла, что спросить", - рассказала она.

Клавдии Тихомировой во вторник исполнилось 79 лет. В честь этого участники фестиваля подарили ей букет цветов, который был сделан на мастер-классе в рамках движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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