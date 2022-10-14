XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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18 октября, 16:43
Шувалов: блокчейн может вывести развитие экономики РФ на новый уровень

Первый вице-премьер подчеркнул, что использование новых технологий "дает возможность очень быстро менять жизнь"

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает использование новых технологий, в том числе блокчейн (технологии распределенных реестров), возможностью для выхода экономики РФ на новый уровень. Об этом он заявил, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

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"Я на новые технологи, на блокчейн, смотрю как на то, что для нашей экономики это очень быстрая возможность конвертироваться в другой статус", - сказал Шувалов.

Первый вице-премьер отметил, что на данный момент Россия в начале пути использования возможностей от освоения новых технологий.

"Это только начало, и те возможности, которые открываются сегодня, это не просто упрощение форм предоставления госуслуг, это взаимодействие всего общества на новой платформе", - отметил он.

Шувалов подчеркнул, что "то, что было раньше нашим слабым местом, благодаря этим технологиям и "русской традиции", дает возможность очень быстро менять жизнь".

"Тут у русских в данном случае значительно больше преимуществ, чем у других наций в этом плане", - сказал он.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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