XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
18 октября, 16:40
Шувалов назвал ICO потрясающей возможностью для предпринимателей

Вице-премьер подчеркнул, что многие деловые люди таким образом зарабатывают деньги

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает ICO (Initial coin offering, первичное размещение токенов) потрясающей возможностью для предпринимателей. Об этом он заявил, выступая на Международном фестивале молодежи и студентов.

"ICO - это потрясающая возможность, и у нас есть многие предприниматели, которые так собирают деньги", - сказал он.

ICO - это механизм привлечения средств, по условиям которого будущая криптовалюта продается за уже существующие виртуальные деньги.

О фестивале

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля. 

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссияШувалов, Игорь Иванович
Читать далее
ТАСС рассказал на ВФМС о новых проектах
18 октября, 16:59
Ученый: синтез мозга с искусственным интеллектом может снизить число заболеваний психики
18 октября, 16:59
Мантуров: газотурбинные двигатели будут на 20% изготовлены с помощью 3D-печати деталей
18 октября, 16:52
Участники Всемирного фестиваля молодежи в Сочи провели заседание модели ООН
18 октября, 16:44
Новак пообещал помочь в трудоустройстве выпускникам российских вузов
18 октября, 16:40
Коммунальные службы и объекты Сочи в дни фестиваля молодежи работают с двойной нагрузкой
18 октября, 16:19
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.