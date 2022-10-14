Вице-премьер подчеркнул, что многие деловые люди таким образом зарабатывают деньги

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает ICO (Initial coin offering, первичное размещение токенов) потрясающей возможностью для предпринимателей. Об этом он заявил, выступая на Международном фестивале молодежи и студентов.

"ICO - это потрясающая возможность, и у нас есть многие предприниматели, которые так собирают деньги", - сказал он.

ICO - это механизм привлечения средств, по условиям которого будущая криптовалюта продается за уже существующие виртуальные деньги.

О фестивале

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов проходят в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.