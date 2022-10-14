За порядком на улицах города следят полицейские, казаки и народные дружинники

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Городские службы Сочи обеспечивают бесперебойную работу площадок фестиваля молодежи. За сутки с территории, где проживают гости и проходят мероприятия форума, вывозиться мусора больше, чем в разгар курортного сезона, выросла и нагрузка на коммунальную инфраструктуру, сообщили в среду ТАСС в оперативном штабе города.

В задачу созданного перед фестивалем городского штаба входила не только подготовка объектов, но и набор персонала. "За чистотой на фестивале следят 136 уборщиков, два раза в день, рано утром и вечером, проводится генеральная уборка прилегающих к Олимпийскому парку набережной и улиц", - рассказали в штабе.

Но заметить людей с метлами можно и днем. Это означает, что где-то мониторинговая группа, а их вокруг площадки фестиваля ежедневно дежурит около десятка, заметила непорядок.

"Собранный за день мусор вывозится только в ночное время. Это около 445 кубометров в сутки, что в восемь раз превышает объемы вывоза в пик летнего сезона", - отметили в оперативном штабе.

Значительно выросла и нагрузка на коммунальную инфраструктуру.

"На 15-20% увеличилось водопотребление, а адлерские очистные сооружения канализации (ОСК) во время фестиваля молодежи перерабатывают значительно больший объем канализационных стоков, чем раньше. В обычном режиме на эти ОСК поступает, в среднем, 35-45 тыс. кубометров, сейчас до 70 тыс. кубометров стоков", - сказали в сочинском "Водоканале". Мощности очистных сооружений рассчитаны на 100 тыс. кубометров стоков в сутки.

Все под контролем

За общественным порядком на улицах, в парках и скверах следят сотрудники полиции, казаки и народные дружинники. Всего, по оценкам МВД, безопасность и покой участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов охраняют порядка 5 тыс. представителей силовых структур.