Елена Сутормина полагает, что действия Соединенных Штатов ошибочны и отдаляют страну от мирового сообщества

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Решение США о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) не станет трагедией для мирового общества, считает председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"Официальные лица сказали, что с сожалением это восприняли. Но если фактически мы посмотрим: уже более 6 лет США не платят взносы в ЮНЕСКО. Площадка ЮНЕСКО не политизирована, там интересы - всемирное культурное наследие всех стран, поэтому Соединенные Штаты не играют там доминирующей роли, несмотря на свои попытки. Трагедии мирового масштаба я не вижу", - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Сутормина полагает, что действия США ошибочны и отдаляют страну от мирового сообщества. "Не очень умный шаг, потому что ЮНЕСКО создавалось при ООН, чтобы обсуждать вопросы культуры, образования, экологии. Это проблемы, которые волнуют жителей всех стран", - добавила она.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города: 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.