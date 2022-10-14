XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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18 октября, 16:59
ТАСС рассказал на ВФМС о новых проектах

Руководитель Цифровой лаборатории агентства отметил важность работы в сферах виртуальной реальности, машинного обучения и искусственного интеллекта

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС тестирует информационных роботов-аналитиков и разрабатывает проекты в области Web VR. Об этом сказал руководитель Цифровой лаборатории ТАСС Эдуард Маас, который в среду провел мастер-класс для участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

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Под термином Web VR понимается стандарт, который позволяет организовать доступ к технологии виртуальной реальности с использованием браузера.

Маас рассказал, что уже около четырех лет работает в структуре ТАСС, в составе группы специалистов занимался созданием и развитием сайта tass.ru, мобильных приложений, проектов "Это Кавказ", "Дальний Восток", коммерческими проектами.

"Полтора года назад решили выделить отдельную инновационную группу по технологиям, которые, так или иначе, изменят медиа и бизнес в целом в течение трех-пяти лет. Мы сфокусировались на двух основных направлениях. Для нас это виртуальная реальность и машинное обучение, искусственный интеллект, все, что касается информационных роботов", - пояснил он.

Анализ Instagram и выборы в виртуальной реальности

Многие проекты уже реализованы, в частности, в стадии тестирования находятся информационные роботы. Это системы внутри агентства, которые призваны анализировать информационное поле. Не так давно запущена в тестирование система по сбору и анализу фотографий в сети Instagram.

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"Это очень выгодно редакции. Например, если вы знаете о каком-то массовом мероприятии или случилось какое-то бедствие, задаете необходимые географические координаты, и наша машина автоматически собирает всю информацию из этой области", - уточнил Маас.

ТАСС является лидером в России по созданию проектов в области Web VR. На данный момент, по словам руководителя Цифровой лаборатории, аудитория не очень большая, "однако в России около 2 млн устройств, и к 2020 году это станет достаточно массовой историей".

"У нас уже был один публичный VR- проект - проект, посвященный выборам в Госдуму-2016. Люди в режиме виртуальной реальности могли наблюдать, как заполняется Государственная Дума", - добавил Маас.

В настоящее время разработчики находятся на завершающей стадии проекта "Спутник", посвященного запуску первого спутника в космос и в целом космической теме, рассказал руководитель Цифровой лаборатории ТАСС.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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