Руководитель Цифровой лаборатории агентства отметил важность работы в сферах виртуальной реальности, машинного обучения и искусственного интеллекта

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС тестирует информационных роботов-аналитиков и разрабатывает проекты в области Web VR. Об этом сказал руководитель Цифровой лаборатории ТАСС Эдуард Маас, который в среду провел мастер-класс для участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Под термином Web VR понимается стандарт, который позволяет организовать доступ к технологии виртуальной реальности с использованием браузера.

Маас рассказал, что уже около четырех лет работает в структуре ТАСС, в составе группы специалистов занимался созданием и развитием сайта tass.ru, мобильных приложений, проектов "Это Кавказ", "Дальний Восток", коммерческими проектами.

"Полтора года назад решили выделить отдельную инновационную группу по технологиям, которые, так или иначе, изменят медиа и бизнес в целом в течение трех-пяти лет. Мы сфокусировались на двух основных направлениях. Для нас это виртуальная реальность и машинное обучение, искусственный интеллект, все, что касается информационных роботов", - пояснил он.

Анализ Instagram и выборы в виртуальной реальности

Многие проекты уже реализованы, в частности, в стадии тестирования находятся информационные роботы. Это системы внутри агентства, которые призваны анализировать информационное поле. Не так давно запущена в тестирование система по сбору и анализу фотографий в сети Instagram.