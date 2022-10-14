Министр добавил, что "Вертолеты России" также рассматривают планы применения аддитивных технологий

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. "Объединенная двигателестроительная корпорация" планирует 20% деталей для газотурбинных двигателей создавать с помощью 3D-печати. Об этом в ходе выступления на Всемирном фестивале студентов и молодежи сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он также отметил, что 3D-технологии уже применяются при производстве двигателей ПД-14 и двигателей морского применения.

"Уже сегодня аддитивные технологии получают все более широкое распространение в машиностроении, аэрокосмической промышленности, двигателестроении, металлургии, биомедицине. Например, наша "Объединенная двигателестроительная корпорация" планирует применять аддитивные технологии при производстве газотурбинных двигателей. До 20% деталей в массе двигателей, как ожидается, будут изготавливаться с помощью 3D-печати. И уже были с успехом внедрены при изготовлении деталей двигателя ПД-14 для гражданской авиации, а также в конструкции нового газотурбинного двигателя морского применения", - сказал Мантуров.

Планы применения аддитивных технологий также рассматривают "Вертолеты России", добавил он.

"Аддитивным способом планируют печатать отдельные компоненты и "Вертолеты России" - в первую очередь несиловые детали и элементы рулевого управления", - отметил он.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.