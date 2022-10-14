О фестивале

По мнению Ильи Сачкова, для борьбы с компьютерной преступностью государствам необходимо объединиться

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Киберпреступность очень сильно замедляет развитие цифровой экономики в мире, и для борьбы с ней государствам необходимо объединиться. Такое мнение высказал основатель и совладелец компании Group-IB (занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений) Илья Сачков в ходе брифинга "Тенденции развития современной киберпреступности" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Компьютерная безопасность - это не одна из многих тем, которые сейчас популярны, а это основа будущего любой нормальной цифровой экономики. Преступность сильно изменилась, во многом она сейчас только цифровая. Будущее любой страны неразрывно связано с борьбой с компьютерной преступностью, потому что компьютерная преступность очень сильно замедляет развитие цифровой экономики", - сказал он.

Обеспечение информационной безопасности невозможно без международного сотрудничества, уверен глава Group-IB. "Как одна страна не может регулировать погоду - так и невозможно бороться с преступностью по отдельности. Если какое-то государство думает, что оно может одно регулировать интернет, криптовалюты или решать вопрос цифровой экономики - то это сейчас невозможно", - подчеркнул он.

Основатель Group-IB отметил, что в мире до сих отсутствует единое законодательство, регламентирующее борьбу с киберпреступниками. "Национальная система документооборота российского права и международного права отстает от компьютерной преступности на 15 лет", - отметил он. России при борьбе с киберпреступностью нужно учитывать свою специфику, при этом в качестве успешных примеров можно рассматривать опыт таких стран, как Сингапур, США, Великобритания и Израиль.

По словам Сачкова, большое количество людей не понимают, что киберпреступники могут быть опаснее обычных преступников. Цифровая революция, отметил он, кардинально изменила мир, а понимания этого у людей до сих пор нет - они видят угрозу и агрессивно относятся только к классическим преступникам (например, боятся террористов), а за словом "хакер", зачастую, не видят негативного подтекста. "Мы 25% бюджета нашей страны тратим на оборону и безопасность - защиту от многих вещей, которые, скорее всего, с нами произойти не могут. Преступность это хорошо чувствует", - рассказал он. По словам Сачкова, большинство людей считает, что киберпреступления - это редкость, однако с экономической точки зрения этот вид в некоторых случаях наносит больший ущерб, чем классические виды преступности.

Основатель Group-IB отметил, что государства не ведут точную статистику совершенных киберпреступлений. "Статистика МВД говорит о росте количества заявлений о компьютерных преступлениях. Но большинство людей о них не заявляют", - пояснил он. "У нас раскрытие компьютерной преступности около 7%. Получается, что 93% из тех, кто обратились, не получили от государства того, что ожидают (расследования, доказания, возвращения актива - денег, информации, репутации) - они второй раз в полицию не пойдут. Поэтому статистика показывает количество оптимистов", - рассказал Сачков.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.