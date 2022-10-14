Участники Всемирного фестиваля молодежи в Сочи провели заседание модели ООН

Проректор по кадровой политике МГИМО назвал международную модель ООН "важным механизмом межкультурного общения"

В официальной церемонии закрытия, которая состоялась в среду, приняли участие директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, проректор по кадровой политике МГИМО МИД РФ Владимир Морозов, а также заведующий кафедрой ЮНЕСКО МИД РФ Алексей Борисов.

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в эти дни в Сочи, провели заседание Международной модели ООН. В мероприятии приняли участие представители России, Белоруссии, Франции, Иордании, Марокко и других стран.

По словам Владимира Кузнецов, роль гражданского общества в деятельности ООН с каждым днем все больше возрастает. "Вы как участники "прикоснулись к огню" модели ООН, и мне бы хотелось, чтобы это пламя разгоралось и чтобы модель ООН уверенной поступью шагала по всем учебным заведениям, которые в этом заинтересованы", - указал он. Кузнецов также заверил участников встречи, что Информцентр ООН в Москве готов оказывать поддержку в проведении таких мероприятий.

В свою очередь Владимир Морозов рассказал о своем опыте участия в этом мероприятии. "Международная модель ООН является одной из самых известных моделей, в ней ежегодно принимают участие молодые люди со всего мира, - отметил дипломат. - Когда я был студентом, я сам дважды участвовал в этой модели, и это был бесценный опыт общения и выстраивания контактов".

"Кроме того, международная модель ООН является важным механизмом межкультурного общения, - подчеркнул Морозов. - Поэтому особенно важно, что модель проходит на полях Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который призван объединить различные народы, страны и культуры для того, чтобы мы лучше друг друга узнали и чтобы было меньше конфликтов".

Модель ООН представляет собой имитацию заседаний органов Всемирной организации. Она проводится университетом МГИМО совместно с Российской ассоциацией содействия ООН и является крупнейшей студенческой конференцией в России и Восточной Европе.