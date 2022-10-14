Новак пообещал помочь в трудоустройстве выпускникам российских вузов

Молодежь подняла вопрос о проблемах с трудоустройством выпускников нефтяных вузов на Всемирном фестивале молодежи и студентов

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак пообещал уроженцу республики Чад, окончившему Уфимский государственный нефтяной университет, оказать помощь в трудоустройстве. Также министр обещал поработать над тем, чтобы выпускники российских вузов могли найти работу по специальности.

Вопросы о проблемах с трудоустройством выпускников нефтяных вузов подняла молодежь в рамках беседы с Новаком на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Горжусь тем, что я учился в России. Очень хорошо преподают, всегда принимали, всегда обучали - в любое время на консультации приходи. В итоге закончил с красным дипломом по специальности бурение нефтяных и газовых скважин. Моя мечта всегда была работать в крупной нефтяной газодобывающей компании или на морской платформе. Но, к сожалению, появились трудности в достижении своей мечты", - сказал на встрече выпускник Уфимского нефтяного университета, приехавший на обучение в Россию из республики Чад.

Он отметил, что направлял свое резюме в ряд международных нефтесервисных компаний, но найти работу так и не удалось. Министр обещал поспособствовать в трудоустройстве выпускника, но уже в российской компании.

"Передавайте резюме. Я готов оказать содействие, тем более человеку с красным дипломом по специальности бурение нефтегазовых скважин. Я удивлен, почему вы до сих пор еще не сидите с буровой установкой", - сказал Новак.

Также он отметил, что готов провести работу с компаниями на предмет трудоустройства и других выпускников вузов. В частности, студентка Ухтинского университета в рамках беседы пожаловалась министру на то, что выпускники вуза, получив диплом, не могут устроиться на работу по специальности из-за нехватки опыта.

"Если в Ухтинском существует такая проблема, давайте поразбираемся, привлечем компании, чтобы они делали заказ соответствующий. Потому что на сегодняшний день в компаниях обновления все равно происходят. Для меня сигнал, который от вас прозвучал, он несколько неожиданный, я готов в этом разобраться более подробно. И оказать содействие, чтобы студенты все-таки шли по специальности работать", - сказал министр.