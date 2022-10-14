Они будут читать лекции и проводить мастер-классы

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Выпускники и эксперты соревнований WorldSkills Russia войдут в новое молодежное движение, в рамках которого будут читать лекции и проводить мастер-классы, а также станут наставниками для молодых специалистов, сообщила в среду пресс-служба Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы".

Отмечается, что соответствующий манифест участники системы WorldSkills Russia разработали и утвердили в ходе форсайт-сессии, проходящей в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"Мы хотим создать молодежное движение "Молодые профессионалы", которое объединит всех наших выпускников: чемпионов, участников и призеров региональных чемпионатов, возможно, экспертов - всех тех, кому интересны идеи продвижения профессионализма. Мы разработали общую идеологию движения, общую рамку, и нам важно, чтобы она наполнилась теми смыслами, которые ребята сами могут в нее внести", - приводятся в сообщении слова руководителя направления развития молодежного форума союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Евгении Кожевниковой.

В пресс-службе пояснили, что новое молодежное движение необходимо для того, чтобы сохранить внутри системы WorldSkills Russia молодых выпускников вузов и учреждений среднего профобразования, которые являются одними из лучших в своем деле, но уже не могут участвовать в соревнованиях.

"Участники и победители чемпионатов WorldSkills, обладая уникальными знаниями, навыками и опытом в отдельных компетенциях, могут и готовы делиться ими с новыми поколениями в формате мастер-классов, онлайн-курсов, лекций, вебинаров, отмечается в манифесте. Движение "Молодые профессионалы" готово обеспечивать такие обучающие форматы, а также сформировать пул высококвалифицированных наставников, обеспечить внедрение системы профессиональных проб", - добавили в пресс-службе.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.