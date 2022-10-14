Слуцкая провела мастер-класс по скандинавской ходьбе для участников фестиваля в Сочи

По словам двукратной чемпионки мира по фигурному катанию, этот вид физической активности является оптимальной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая провела мастер-класс по скандинавской ходьбе для участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. На одной из дискуссионных площадок она взяла в руки телескопические палки и прошла с ними несколько метров, демонстрируя правильный шаг, передает корр. ТАСС с места событий.

По словам Слуцкой, этот вид физической активности является оптимальной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Она напомнила, что в рамках всероссийского проекта "Жить, побеждая диабет" совместно с Сеченовскмм университетом была разработана программа по скандинавской ходьбе. "В Московской области запущено 100 школ по скандинавской ходьбе. Мы работаем в основном со взрослыми", - сказала Слуцкая.

Она отметила, что школы проводят занятия на протяжении трех месяцев. Их посетители, получив допуск медиков, занимаются три раза в неделю по сорок минут. "Через три месяца у большей части пациентов нормализовалось давление, мы наблюдаем снижение веса, что очень важно для людей с диабетом", - поделилась показателями спортсменка.

Она рассказала, что сама страдает хроническим диабетом. "Был выбор в жизни: либо лежать на койке, либо вставать и идти", - отметила Слуцкая, призвав молодежь к активному образу жизни.

Скандинавская ходьба (ходьба с палками) - вид физической активности, в котором используются определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.