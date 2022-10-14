О фестивале

По мнению профессора, исправить ситуацию сможет "рафинирование информации": нужно найти способ готовить ее к "употреблению" так же, как тысячи лет назад человек научился обрабатывать пищу

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Число невротических и психических заболеваний в последние 30 лет серьезно выросло, в том числе из-за того, что человеческий мозг подвергается перегрузкам, на которые не был рассчитан. Решить проблему, возможно, поможет подготовка данных перед их обработкой человеком и синтез мозга с искусственным интеллектом, считает профессор Московского госуниверситета Александр Каплан.

"(За время эволюции - прим. ТАСС) мозг был зашлифован, подготовлен для жизни в пещере, но мозг не был подготовлен к современности. <...> Мозг не был подготовлен к таким скоростям, к таким условиям: 300 лет назад все было такое же, как и тысячу лет назад: конные экипажи, во дворцах не было горячей воды - все было законсервированно долгое время. Но последние 20-30 лет все изменилось, и меняется именно нагрузка на мозг", - сказал он в среду во время сессии о нейронауках на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Профессор пояснил, что нагрузки увеличиваются не только из-за роста объемов информации, но и в результате ускорения темпа жизни за счет технических средств и требований общества. Человечество достигло больших или меньших успехов в борьбе с большинством болезней (например, раком, туберкулезом и прочими), но при этом резко выросло число страдающих невротическими и психическими заболеваниями.

"И не только процент заболеваемости идет вверх, они становятся более злокачественными, летальность растет, они быстрее прогрессируют. И никто не может сказать, почему именно. Но это явно связано с тем, что происходит в последние годы. И что делать? Пойдем обратно в пещеры?" - отметил ученый.

По его мнению, исправить ситуацию сможет "рафинирование информации": нужно найти способ готовить ее к "употреблению" так же, как тысячи лет назад человек научился обрабатывать пищу, чтобы ее было проще есть. Искусственный интеллект не может заменить человеческий мозг, потому что не может так осмысливать полученные данные, зато выполняет операции на большей скорости и обладает практически неограниченной памятью.

"Может, как-то можно так сделать, чтобы мозг, мощный аналитический орган, напрямую получал информацию? Возможно, получится мозг соединить с каким-то внешним носителем, чтобы он получил и преимущества искуственного интеллекта - это сейчас называется нейроинтерфейсом. Сейчас становится технически возможным создать сеточки из тончайших нейтронов, которые бы опутывали мозг, дали ему понять, что у него есть дополнительный ресурс - такое третье полушарие - и мозг мог бы этот внешний ресурс использовать", - добавил Каплан.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.