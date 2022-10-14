Шувалов призвал Запад перестать разговаривать с Россией с позиции силы

Первый вице-премьер подчеркнул, что несмотря на санкции Москва не отказывается от выдвинутой президентом Владимиром Путиным идеи "Большой Евразии"

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС /. Попытки западных стран оказывать давление на Россию и вводить санкции бесперспективны, Запад должен перестать разговаривать с РФ с позиции силы. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая на Международном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Минские договоренности - это не только политические договоренности лидеров (лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Германии и Франции), это должны выполнять лидеры ЛНР, ДНР и Украины. Там очень сложный механизм заложен. Все время к РФ адресуют все претензии по поводу нарушения минских договоренностей. Нужно перестать так думать и так мыслить, перестать с Россией пытаться разговаривать с позиции силы", - сказал Шувалов.

Он отметил, что ЕС совместно с США предложили России "повестку санкций", но Москва не отказывается от выдвинутой президентом РФ Владимиром Путиным идеи "Большой Евразии". "Мы никогда не говорили о том, что мы снимаем эти вопросы с нашей повестки, что мы не хотим отношений с Европейским Союзом", - заявил первый вице-премьер.

По его словам, за 20-й век ни одна нация в Европе не сталкивалась с такими трудностями и вызовами, как россияне. "Никто больше нас в силу наших внутриполитических событий и внешней агрессии не пострадал так как русские. Поэтому все это живо в памяти. Мы к этому относимся очень трепетно, это очень чувствительный вопрос", - отметил Шувалов.

"Крым - особо чувствительный вопрос. И поэтому пытаться какими-то санкциями решить вопросы - это невозможно, и вы, как молодое поколение, должны это понимать. Никогда не возможно русскому предложить некое давление. Как только вы будете его оказывать, никогда не будет возможно решить вопрос", - сказал Шувалов.