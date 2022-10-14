О фестивале

По словам юноши, режиссер обещал приехать
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Участник Всемирного фестиваля молодежи и студентов из Латвии Денис Каргин познакомился с режиссером Федором Бондарчуком, обменялся с ним телефонами и пригласил в гости. По словам молодого человека, который интересуется киноиндустрией и, несмотря на ДЦП, занимается фигурным катанием, режиссер обещал приехать.
"Я уже познакомился на фестивале с людьми из разных стран, мы будем делать совместные проекты, надеюсь, у меня будет такая возможность. Вчера я познакомился с Федором Бондарчуком, который мне сказал, что приедет в Латвию. Мы обменялись контактами, и я буду ждать его звонка. Сам я ему, конечно, не позвоню, чтобы не надоедать", - сказал Денис корреспонденту ТАСС.
Денис Каргин приехал на фестиваль из города Лиепая. С 2008 года он занимается фигурным катанием и размещает записи со своими выступлениями в блоге, чтобы вдохновлять других людей.
"Я дарю радость людям, мотивирую их и себя в первую очередь . Говорю, что могу это делать с моим диагнозом", - говорит Каргин.
Сейчас молодой человек заканчивает школу. Он признается, что попал на фестиваль случайно и до последнего не верил, что поедет.
"Меня сюда отпустили из школы и сказали, чтобы я наслаждался мгновениями. Такой фестиваль бывает у каждого, может быть, один раз в жизни", - говорит Денис.
На фестивале Денис Каргин также познакомился с фигуристкой Ириной Слуцкой, актером Федором Добронравовым, шестикратным паралимпийским чемпионом Романом Петушковым, режиссером Романом Петрухиным, а также с ровесниками из разных стран.
"Моя цель - донести миру, что не надо сидеть и чего-то ждать. Надо идти вперед, действовать работать. Можно сколько угодно жаловаться, но если у тебя есть мозг, а мозг есть у каждого, то для тебя все двери открыты, главное не лениться. Вот лень - это самое плохое, что у нас есть", - считает Денис.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики.
Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.