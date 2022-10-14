Топилин не против считать молодежью людей до 45 лет

Одна из участниц сессии ВФМС, посвященной развитию лидерского потенциала, отметила, что в настоящее время молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 30 лет

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин не против, чтобы молодежью считались люди вплоть до 45 лет. Об этом он заявил, отвечая на вопросы участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов на сессии, посвященной развитию лидерского потенциала.

"Вопрос понятен, вы хотите быть вечно молодой. Я точно не возражаю, хоть до 45 лет", - пошутил Топилин, отвечая на замечание участницы сессии о том, что молодежью в России в настоящее время считаются люди в возрасте от 14 до 30 лет.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.