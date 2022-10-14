Участники фестиваля читали эпопею на русском и английском языках

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Телеведущая Фекла Толстая в среду провела чтение романа своего прапрадеда Льва Толстого "Война и мир" на площадке "Библиотека будущего" XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Для литературного вечера выбрали вторую часть 3-го тома и четвертую часть 4-го тома эпопеи.

"Два года назад мы устроили марафон, четыре дня читали "Войну и мир" Льва Николаевича в прямом эфире. То есть, например, я читаю в Сочи, далее сигнал переходит в Санкт-Петербург и далее. Тем самым мы объединили Толстым весь земной шар", - рассказала Толстая.

Участники фестиваля читали на русском и английском языках.

В русскоязычном варианте чтецы пользовались мобильным приложением "Живые страницы". По словам Толстой, программа предлагает альтернативную ориентацию по тексту классического произведения: краткое содержание глав, поиск по календарю, географическим указаниям и героям.

Разработчики продумали также цветовую кодировку: главы о войне отмечены синим - "по стереотипному представлению, что это интереснее для мужской аудитории", романтические - красным. Справка рассказывает о прототипах персонажей, а также поясняет сложную лексику.

"Все эти уловки созданы для того, чтобы человек пришел к тексту, начал читать. Для нас это такие крючочки, на которые мы надеемся поймать новых читателей", - пояснила журналистка.

"Живые страницы"

На сегодняшний день в приложении "Живые страницы" доступны тексты романов "Капитанская дочка" Александра Пушкина, "Мертвые души" Николая Гоголя, "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова.