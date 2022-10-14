XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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18 октября, 18:25
Фекла Толстая прочитала "Войну и мир" с участниками фестиваля молодежи и студентов

Участники фестиваля читали эпопею на русском и английском языках

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Телеведущая Фекла Толстая в среду провела чтение романа своего прапрадеда Льва Толстого "Война и мир" на площадке "Библиотека будущего" XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Для литературного вечера выбрали вторую часть 3-го тома и четвертую часть 4-го тома эпопеи.

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"Два года назад мы устроили марафон, четыре дня читали "Войну и мир" Льва Николаевича в прямом эфире. То есть, например, я читаю в Сочи, далее сигнал переходит в Санкт-Петербург и далее. Тем самым мы объединили Толстым весь земной шар", - рассказала Толстая.

Участники фестиваля читали на русском и английском языках.

В русскоязычном варианте чтецы пользовались мобильным приложением "Живые страницы". По словам Толстой, программа предлагает альтернативную ориентацию по тексту классического произведения: краткое содержание глав, поиск по календарю, географическим указаниям и героям.

Разработчики продумали также цветовую кодировку: главы о войне отмечены синим - "по стереотипному представлению, что это интереснее для мужской аудитории", романтические - красным. Справка рассказывает о прототипах персонажей, а также поясняет сложную лексику.

"Все эти уловки созданы для того, чтобы человек пришел к тексту, начал читать. Для нас это такие крючочки, на которые мы надеемся поймать новых читателей", - пояснила журналистка.

"Живые страницы"

На сегодняшний день в приложении "Живые страницы" доступны тексты романов "Капитанская дочка" Александра Пушкина, "Мертвые души" Николая Гоголя, "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

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В ближайшее время к ним добавятся "Евгений Онегин" Пушкина, "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова, "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Доктор Живаго" Бориса Пастернака, а также англоязычный вариант "Войны и мира", добавила Толстая.

"Писатели XXI века появятся в такой новой интерпретации очень скоро", - анонсировала она совместный с издательской группой "Эксмо-АСТ" проект.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

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