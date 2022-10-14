О фестивале

По мнению чиновника, республика готова принять чемпионат Европы
СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Дагестан может стать площадкой не только для чемпионата Европы, но и для более крупных соревнований по спортивной борьбе. В республике есть для этого необходимая база, а проведение таких мероприятий даст импульс для развития вида спорта в республике, считает трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе и депутат Госдумы РФ Бувайса Сайтиев.
"Наш Дагестан - это средоточие всех лучших традиций, сильнейших борцов именно по нашему виду спорта, это история борьбы в Советском Союзе, в России. Вольная борьба у нас в мире ассоциируется с Дагестаном. [В республике] настолько интегрирован этот вид спорта в массы, что это послужило бы серьезным толчком для развития этого вида спорта", - сказал он ТАСС в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходящего в Сочи.
По мнению собеседника, Дагестан готов принять чемпионат Европы, а при необходимости мог бы стать площадкой для соревнований по борьбе и более высокого уровня.
"Я думаю, Дагестан незаслуженно мало получает спортивных мероприятий высокого уровня, давно уже чемпионаты мира по вольной борьбе должны были быть проведены в Дагестане. У нас самый объективный болельщик, большой опыт организации спортивных мероприятий, наши спортивные чиновники очень профессиональны, а в народе очень тепло встречают такие крупные мероприятия", - уверен Сайтиев.
Объединенный мир борьбы (UWW) в конце августа утвердил проведение чемпионата Европы по спортивной борьбе 2018 года в Каспийске, который является городом-спутником дагестанской столицы Махачкалы.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов завершится 22 октября. В первый день, 14 октября, в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке.
Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.