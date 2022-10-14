О фестивале

По мнению чиновника, республика готова принять чемпионат Европы

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Дагестан может стать площадкой не только для чемпионата Европы, но и для более крупных соревнований по спортивной борьбе. В республике есть для этого необходимая база, а проведение таких мероприятий даст импульс для развития вида спорта в республике, считает трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе и депутат Госдумы РФ Бувайса Сайтиев.

"Наш Дагестан - это средоточие всех лучших традиций, сильнейших борцов именно по нашему виду спорта, это история борьбы в Советском Союзе, в России. Вольная борьба у нас в мире ассоциируется с Дагестаном. [В республике] настолько интегрирован этот вид спорта в массы, что это послужило бы серьезным толчком для развития этого вида спорта", - сказал он ТАСС в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходящего в Сочи.

По мнению собеседника, Дагестан готов принять чемпионат Европы, а при необходимости мог бы стать площадкой для соревнований по борьбе и более высокого уровня.