О фестивале

Для победы над интернациональной командой узбекскому гроссмейстеру понадобилось около семи часов

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Узбекский гроссмейстер Тимур Гареев провел сеанс одновременной игры вслепую на 24 досках на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) 2017 года в Сочи. Шахматист взял верх в 20 партиях при четырех ничьих, одержав победу с общим счетом 22-2.

Для победы над интернациональной командой, собранной из участников фестиваля, у 29-летнего Гареева ушло около семи часов.

На протяжении всего сеанса на глазах Гареева была повязка. Распорядители встречи называли шахматисту сначала номер доски, после - ход соперника, тот озвучивал ответ. При этом гроссмейстер вел игру, крутя педали на велотренажере.

"Велотренажер мне нужен для поддержания кровообращения и ритма на протяжении нескольких часов", - пояснил ТАСС Гареев.

"Ребята сегодня были очень оригинальными, каждый из дебютов для меня был чем-то новым. Идея заключалась в том, чтобы сыграть с максимальным количеством сложных исполнений в плане шахмат вслепую. Получилось неимоверно сложно, в начале все было немного расплывчато, поскольку было много разных идей, которые не используются в стандартной практике. Пришлось разгадывать загадки", - рассказал шахматист.