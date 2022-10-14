О фестивале

Для победы над интернациональной командой узбекскому гроссмейстеру понадобилось около семи часов
СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Узбекский гроссмейстер Тимур Гареев провел сеанс одновременной игры вслепую на 24 досках на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) 2017 года в Сочи. Шахматист взял верх в 20 партиях при четырех ничьих, одержав победу с общим счетом 22-2.
Для победы над интернациональной командой, собранной из участников фестиваля, у 29-летнего Гареева ушло около семи часов.
На протяжении всего сеанса на глазах Гареева была повязка. Распорядители встречи называли шахматисту сначала номер доски, после - ход соперника, тот озвучивал ответ. При этом гроссмейстер вел игру, крутя педали на велотренажере.
"Велотренажер мне нужен для поддержания кровообращения и ритма на протяжении нескольких часов", - пояснил ТАСС Гареев.
"Ребята сегодня были очень оригинальными, каждый из дебютов для меня был чем-то новым. Идея заключалась в том, чтобы сыграть с максимальным количеством сложных исполнений в плане шахмат вслепую. Получилось неимоверно сложно, в начале все было немного расплывчато, поскольку было много разных идей, которые не используются в стандартной практике. Пришлось разгадывать загадки", - рассказал шахматист.
Гареев является рекордсменом мира по игре вслепую. Рекорд он установил в декабре прошлого года в Лас-Вегасе. Тогда гроссмейстер провел сеанс одновременной игры на 48 досках, одержав победы в 35 партиях. Еще семь встреч тогда завершились вничью.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов завершится 22 октября. В первый день, 14 октября, в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке.
Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.