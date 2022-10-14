О фестивале

XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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18 октября, 19:24
Участников фестиваля молодежи интересуют селфи и рассказы волонтеров о городах России

Волонтеры отметили, что в среднем в день к одному добровольцу обращаются более 100 человек

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи чаще всего обращаются к волонтерам за помощью в навигации по площадкам, где проходят мероприятия, а также интересуются, откуда приехал доброволец, и просят немного рассказать об их регионе.

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Опрошенные ТАСС волонтеры затруднились назвать точное количество тех, кто обращается в день за консультацией, но отмечают, что их число превышает 100 человек на одного добровольца.

Всего в организации фестиваля помогает международная команда из 5 тыс. волонтеров.

"Самый распространенный вопрос - это, конечно, где что находится и как пройти до нужной им аудитории, где выставки, где можно перекусить", - рассказала ТАСС волонтер, студентка из Ростова Полина Чубаркина. Просят участники фестиваля добровольцев и сфотографировать, а иногда - сделать совместное фото.

Спрашивают гости и о том, где посмотреть выставочные площадки российских регионов.

"Интересуются также, откуда я приехала, и просят рассказать про республику", - добавила волонтер из Дагестана Асият Цургулова. По ее словам, в день обращается очень много людей.

"Гости и участники идут потоками, сложно сказать, сколько человек в день, но думаю больше 100-150 человек", - уточнила она.

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Как рассказал ТАСС 66-летний волонтер Александр Базаров из Белгородской области, участники фестиваля обращаются и с вопросами о городе Сочи.

"Некоторые спрашивают - почему стадион называется "Фишт" [стадион, построенный к Олимпиаде 2014 года и названный в честь одноименной горной вершины]. Лично у меня спрашивают иногда - а разве берут в таком возрасте в волонтеры? Очень удивляются. У меня за плечами две универсиады, четыре олимпиады, я двукратный олимпийский факелоносец", - добавил он.

Опытные волонтеры отмечают, что так как аудитория фестиваля - это, прежде всего, молодежь, обстановка здесь неформальная.

"Я был волонтером на трех экономических форумах, Кубке Дэвиса [международные командные соревнования в мужском теннисе] и других мероприятиях. Особенность фестиваля - то, что он именно молодежный, он даже несколько неформальный, люди без галстука ходят", - сказал ТАСС волонтер из Владивостока Алексей Башков, работающий в Камчатском морском пароходстве.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.

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