О фестивале

Волонтеры отметили, что в среднем в день к одному добровольцу обращаются более 100 человек
СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи чаще всего обращаются к волонтерам за помощью в навигации по площадкам, где проходят мероприятия, а также интересуются, откуда приехал доброволец, и просят немного рассказать об их регионе.
Опрошенные ТАСС волонтеры затруднились назвать точное количество тех, кто обращается в день за консультацией, но отмечают, что их число превышает 100 человек на одного добровольца.
Всего в организации фестиваля помогает международная команда из 5 тыс. волонтеров.
"Самый распространенный вопрос - это, конечно, где что находится и как пройти до нужной им аудитории, где выставки, где можно перекусить", - рассказала ТАСС волонтер, студентка из Ростова Полина Чубаркина. Просят участники фестиваля добровольцев и сфотографировать, а иногда - сделать совместное фото.
Спрашивают гости и о том, где посмотреть выставочные площадки российских регионов.
"Интересуются также, откуда я приехала, и просят рассказать про республику", - добавила волонтер из Дагестана Асият Цургулова. По ее словам, в день обращается очень много людей.
"Гости и участники идут потоками, сложно сказать, сколько человек в день, но думаю больше 100-150 человек", - уточнила она.
Как рассказал ТАСС 66-летний волонтер Александр Базаров из Белгородской области, участники фестиваля обращаются и с вопросами о городе Сочи.
"Некоторые спрашивают - почему стадион называется "Фишт" [стадион, построенный к Олимпиаде 2014 года и названный в честь одноименной горной вершины]. Лично у меня спрашивают иногда - а разве берут в таком возрасте в волонтеры? Очень удивляются. У меня за плечами две универсиады, четыре олимпиады, я двукратный олимпийский факелоносец", - добавил он.
Опытные волонтеры отмечают, что так как аудитория фестиваля - это, прежде всего, молодежь, обстановка здесь неформальная.
"Я был волонтером на трех экономических форумах, Кубке Дэвиса [международные командные соревнования в мужском теннисе] и других мероприятиях. Особенность фестиваля - то, что он именно молодежный, он даже несколько неформальный, люди без галстука ходят", - сказал ТАСС волонтер из Владивостока Алексей Башков, работающий в Камчатском морском пароходстве.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран.
Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.