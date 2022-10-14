О фестивале

Волонтеры отметили, что в среднем в день к одному добровольцу обращаются более 100 человек

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи чаще всего обращаются к волонтерам за помощью в навигации по площадкам, где проходят мероприятия, а также интересуются, откуда приехал доброволец, и просят немного рассказать об их регионе.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День пятый. Онлайн

Опрошенные ТАСС волонтеры затруднились назвать точное количество тех, кто обращается в день за консультацией, но отмечают, что их число превышает 100 человек на одного добровольца.

Всего в организации фестиваля помогает международная команда из 5 тыс. волонтеров.

"Самый распространенный вопрос - это, конечно, где что находится и как пройти до нужной им аудитории, где выставки, где можно перекусить", - рассказала ТАСС волонтер, студентка из Ростова Полина Чубаркина. Просят участники фестиваля добровольцев и сфотографировать, а иногда - сделать совместное фото.

Спрашивают гости и о том, где посмотреть выставочные площадки российских регионов.

"Интересуются также, откуда я приехала, и просят рассказать про республику", - добавила волонтер из Дагестана Асият Цургулова. По ее словам, в день обращается очень много людей.

"Гости и участники идут потоками, сложно сказать, сколько человек в день, но думаю больше 100-150 человек", - уточнила она.