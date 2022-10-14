На фестивале молодежи в Сочи начался флешмоб "Обними волонтера"

Участники фестиваля с помощью объятий благодарят волонтеров за заботу

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Флешмоб "Обними волонтера" начался на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи; с помощью объятий участники со всего мира должны поблагодарить за заботу 5 тыс. волонтеров, которые работают на фестивале, сообщается в официальной группе ВФМС в соцсети "ВКонтакте".

"Именно благодаря волонтерам и их помощи мы смогли организовать и провести это грандиозное событие. Каждый день они встречают вас с улыбкой и всегда готовы помочь. Мы очень благодарны им и хотим подарить волну тепла и счастья. Именно поэтому мы решили запустить флешмоб #ОбнимиВолонтера, говорящий сам за себя", - говорится в сообщении.

Участники фотографируются с волонтерами и выкладывают хештеги в социальных сетях. Как объяснили организаторы акции, на флешмоб их вдохновило эмоциональное выступление мецената и писателя Ника Вуйчича, который встретился с участниками фестиваля в среду.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.