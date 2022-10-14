Марафон охватывает около 100 тыс. участников из различных регионов страны

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Участники всероссийской акции "Марафон добрых дел" с 2018 года смогут не только участвовать в экологических квестах, но и помогать общественным организациям, которым требуются волонтеры и активисты. Об этом сообщила в среду ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Основная задача нашего марафона - вовлечь как можно больше людей в решение экологических проблем, поэтому выбран такой игровой формат квеста. В 2018 году мы расширим нашу работу: те общественные организации, которые есть в регионах, которым нужна помощь волонтеров и активистов, смогут привлечь участников нашего марафона", - сказала она.

По ее словам, необходимость такой помощи связана с тем, что "не все благотворительные общественные организации имеют возможность широко освещать свои акции", и, соответственно, искать волонтеров.

"Мы будем координировать между собой участников и организации с помощью сайта марафона, а также с помощью региональных Общественных палат", - добавила Сутормина. Она отметила, что "Марафон добрых дел" охватывает около 100 тыс. участников из различных регионов РФ.

"Марафон добрых дел" организован Общественной палатой (ОП) РФ и Российским фондом мира. Принять участие в акции может любой желающий, каждый выполняет задания на экологические темы - от сбора батареек до организации раздельного сбора мусора в своем доме.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.