Разработчики также продемонстрировали "ядерную батарейку" со сроком службы в несколько десятков лет и проекты, посвященные развитию традиционной китайской медицины

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Кота-робота для обучения детей информатике, атомную батарейку, родстер (двухместный спортивный автомобиль) "Крым" и китайские современные проекты по традиционной медицине показали в среду на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), который проходит в Сочи. Робокот "Этот робот является первой белорусской разработкой, созданной для помощи детям в изучении таких предметов, как информатика, математика, музыка и биология. Он предназначен для детей от 8 до 14 лет", - рассказал участник ВФМС из Белоруссии, автор проекта Максим Мосальский, продемонстрировав собравшимся игрушечного кота.

По его словам, робокот оснащен большим количеством сенсоров, которые ребенок может программировать по своему желанию. "Например, датчик света установлен на макушке, и ребенок может написать программу, что, если, скажем, погладить кота, у него начинают мигать глаза", - уточнил Мосальский. Кроме того, в роботе есть датчики звука и движения, а также механические элементы, которые обеспечивают поворот головы, чтобы дети могли понять, как работают эти системы, уточнил разработчик. Мосальский отметил, что создавать команды для робота можно либо на существующих языках программирования, либо при помощи специальной программы, написанной для робота. "Разрабатываем вместе с учителями в Белоруссии полноценный курс, чтобы можно было внедрять в учебные заведения", - добавил он. "Из того, что запомнилось, если брать эту конференцию как научно-техническую, то, честно говоря, запомнился кот, потому что это применительно в наше время, и это касается детей и образования, а это то, с чего все начинается", - рассказал о своих впечатлениях ТАСС делегат фестиваля из России Владислав Ексевич. Вместе с тем собеседник агентства выделил также родстер "Крым". "На российском рынке не представлены подобные модели, тем более отечественного производства. У нас поднимается научная база - это очень правильно с точки зрения науки и с точки зрения развития", - добавил он. Родстер "Крым" и ядерная батарейка Приглянувшийся многим участникам ВФМС родстер представил инженер, один из проектировщиков автомобиля Никита Ложкин. По его словам, этот автомобиль, сделанный полностью из российских комплектующих, по своим характеристикам может конкурировать с зарубежными аналогами.

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Предполагается, что на заднедвигательный и заднеприводный родстер будет устанавливаться мотор мощностью 150 лошадиных сил, также предполагается версия с силовым агрегатом повышеннной мощности. При этом ноу-хау разработчиков является особая конструкция корпуса, которая обеспечивает снижение массы при сохранении прочности кузова, добавил Ложкин. Еще одной разработкой, представленной на конкурсе, является так называемая "ядерная батарейка" со сроком службы в несколько десятков лет. Участник ВФМС Андрей Макрушин, который представил проект, отметил, что в настоящий момент создаются "впечатываемые батарейки", то есть элементы питания, которые устанавливаются один раз и не требуют замены. "Элементы питания со сроком службы до 30 лет могут внести большой вклад в развитие всего мира", - сказал он. Медицина: народная и инновационная Участник ВФМС из Китая Яу Жуй познакомил гостей фестиваля с проектами, направленными на развитие и популяризацию традиционной китайской медицины. Она основана на лекарственных растениях, которые "помогают организму найти баланс для выздоровления", отметил он.