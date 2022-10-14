Экологичность производства как ценность будущего

Участники дискуссии отметили, что подписанное в ноябре 2016 года Парижское соглашение по климату уже приносит результаты
СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Эксперты в ходе прошедшей в среду дискуссии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи призвали делегатов форума вносить свой вклад в сохранение климата, не уповая на то, что проблему решат государственные стратегии и международные договоренности.
При этом участники обсуждения отметили, что Парижское соглашение по климату, подписанное в ноябре 2016 года, уже приносит результаты.
"Конкретные изменения налицо. Соглашение еще не начало действовать, но уже начало исполняться то, что в нем прописано", - отметил советник президента РФ, специальный представитель главы государства по вопросам климата Александр Бедрицкий.
Эксперт напомнил, что одним из центральных положений Парижского соглашения станет объединение усилий мировых держав для того, чтобы не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии.
Документ, подписанный 197 сторонами, придет на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году. Ранее сообщалось, что Россия может ратифицировать документ в 2019 году.
"Парижское соглашение - это фактически первое глобальное соглашение, которое определяет план действий стран по сдерживанию глобального потепления", - подчеркнул значимость документа Бедрицкий.
Экономика уже начала подстраиваться под требования Парижского соглашения, говорят эксперты. Руководитель проектов Центра экологической информации русско-немецкого обмена Ангелина Давыдова привела данные Международного энергетического агентства, согласно которым инвестиции в возобновляемую энергетику в последнее время начали превышать объем инвестиций в невозобновляемую.
"Мы находимся в стадии серьезных изменений того, как будет выглядеть энергетика будущего. Возможно, мы эти преобразования не понимаем, потому что многие из них происходят слишком быстро", - говорит Давыдова.
По мнению спикера, с каждым годом альтернативная энергетика и "зеленые" технологии будут только усиливать свои позиции. Кроме того, трендом становится налоговое регулирование углекислого газа - платежи в различной форме уже введены в 20 странах мира. Важной для каждого потребителя станет и информация о том, насколько экологичным является производство окружающих его предметов.
"Скоро мы обнаружим себя в новой ситуации, когда ценности будут другими, и какие-то жизненные и экономические ориентиры будут меняться. Например, фактор истории происхождения того или иного продукта, который станет крайне важным. Экономический процесс должен будет включить в себя экологический фактор - насколько то или иное производство разрушило или сохранило природный капитал того или иного региона", - отметила Давыдова.
Активно влиять на скорость принятия решений по вопросу сохранения климата намерены представители общественных и экологических организаций. По мнению руководителя проектов климатического секретариата Российского социально- экологического союза Екатерины Успенской, помочь выполнению положений Парижского соглашения может каждый человек.
"Мы предлагаем на уровне регионов и городов, муниципалитетов, университетов, даже школ создавать собственные климатические планы и стратегии. Если кто-то придумает климатический план-стратегию своего общежития, это принесет небольшой вклад в изменение климата", - говорит Успенская.
Своим опытом участия в принятии документов о климате поделился координатор молодежной организации Engajamundo Яго Хайрон (Бразилия). В 2015 году 28 молодым людям с активной позицией удалось войти в состав переговорщиков по обсуждению Парижского соглашения после обращения к власти. Сегодня организация привлекает внимание молодежи к проблеме сохранения климата флешмобами и другими акциями.
"Мы не должны запугивать людей, когда говорим об изменении климата. Мы должны привлекать их к участию, и мы пытаемся сделать их осведомленными о том, что, если они будут креативнее, то смогут быть частью решения, причем не только в рамках госучреждений, но и с улицы", - сказал Хайрон.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал. Основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей из более чем 180 стран - представители общественных организаций, преподаватели, политики.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.