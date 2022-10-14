Участники дискуссии отметили, что подписанное в ноябре 2016 года Парижское соглашение по климату уже приносит результаты

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Эксперты в ходе прошедшей в среду дискуссии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи призвали делегатов форума вносить свой вклад в сохранение климата, не уповая на то, что проблему решат государственные стратегии и международные договоренности.

Что нужно знать о Парижском соглашении по климату

При этом участники обсуждения отметили, что Парижское соглашение по климату, подписанное в ноябре 2016 года, уже приносит результаты.

"Конкретные изменения налицо. Соглашение еще не начало действовать, но уже начало исполняться то, что в нем прописано", - отметил советник президента РФ, специальный представитель главы государства по вопросам климата Александр Бедрицкий.

Эксперт напомнил, что одним из центральных положений Парижского соглашения станет объединение усилий мировых держав для того, чтобы не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии.

Документ, подписанный 197 сторонами, придет на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году. Ранее сообщалось, что Россия может ратифицировать документ в 2019 году.

"Парижское соглашение - это фактически первое глобальное соглашение, которое определяет план действий стран по сдерживанию глобального потепления", - подчеркнул значимость документа Бедрицкий.

Экологичность производства как ценность будущего

Экономика уже начала подстраиваться под требования Парижского соглашения, говорят эксперты. Руководитель проектов Центра экологической информации русско-немецкого обмена Ангелина Давыдова привела данные Международного энергетического агентства, согласно которым инвестиции в возобновляемую энергетику в последнее время начали превышать объем инвестиций в невозобновляемую.