Симоньян прокомментировала ситуацию с возможным признанием RT иноагентом в США

Главный редактор телеканала сообщила, что RT "никуда не денется"

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Телеканал RT останется, несмотря на нынешние нападки США и угрозу признать его иноагентом в этой стране. Об этом в среду заявила главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в рамках TED talk на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Сегодня нас должны были объявить иноагентом в США, сейчас наши юристы делают все, чтобы этого не случилось. Я, к сожалению, не обо всем могу говорить по юридическим причинам. В общем мы, конечно, никуда не денемся", - сказала Симоньян.

"Мы продолжаем относиться ко всему с юмором", - добавила она.

Власти США обязали телеканал RT до 17 октября признать себя иностранным агентом. В случае, если этого не произойдет, в отношении сотрудников канала будут приняты серьезные меры вплоть до арестов, отмечала ранее Симоньян.

По словам главреда RT, после того, как телеканал будет признан иностранным агентом, он будет обязан публиковать полные данные всех сотрудников с зарплатами и домашними телефонами и адресами, что сделает работу RT невозможной, поскольку вряд ли люди будут делать выбор в пользу работы, а не безопасности семьи. Позднее она также сообщала о массовых увольнениях сотрудников телеканала из-за опасений за собственную безопасность.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.