RT начнет вещание на французском и немецком языках

Сейчас телеканал вещает на английском, испанском и арабском языках

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Телеканал RT увеличит число языков вещания, добавив французский и немецкий. Об этом в среду заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в рамках TED talk на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Телеканал RT вещает по всему миру на английском, испанском, арабском, к концу года будет еще французский, и очень надеемся, что в ближайшее время будет еще немецкий", - сказала Симоньян.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.