Гости восхищаются добротой и отзывчивостью россиян, чистотой городских улиц и холодной погодой

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Многие делегаты проходящего в Сочи XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов приехали в Россию впервые. Больше всего, по их словам, их поразила доброта и отзывчивость россиян, а также чистота городских улиц и холодная, по их ощущениям, погода в субтропическом Сочи.

"Моя родина славится не только своей тканью, но и природным ландшафтом, он очень похож на Сочи. Я первый в раз в России, мне понравился этот город, как будто это мой родной дом", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС участник из индийского штата Джамму и Кашмир Хасан Паша.

Он добавил, что уже успел искупаться в Черном море, хотя оно и холодное в это время года. Однако на его родине, бывает, снежный покров достигает шести сантиметров, индиец планирует купить русскую шапку-ушанку, чтобы носить ее в Кашмире.

Любимый дождь и чистые улицы

Впрочем, некоторым гостям понравилась и погода, характерная для сочинской поздней осени.