Любимый дождь и чистые улицы

Гости восхищаются добротой и отзывчивостью россиян, чистотой городских улиц и холодной погодой
СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Многие делегаты проходящего в Сочи XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов приехали в Россию впервые. Больше всего, по их словам, их поразила доброта и отзывчивость россиян, а также чистота городских улиц и холодная, по их ощущениям, погода в субтропическом Сочи.
"Моя родина славится не только своей тканью, но и природным ландшафтом, он очень похож на Сочи. Я первый в раз в России, мне понравился этот город, как будто это мой родной дом", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС участник из индийского штата Джамму и Кашмир Хасан Паша.
Он добавил, что уже успел искупаться в Черном море, хотя оно и холодное в это время года. Однако на его родине, бывает, снежный покров достигает шести сантиметров, индиец планирует купить русскую шапку-ушанку, чтобы носить ее в Кашмире.
Впрочем, некоторым гостям понравилась и погода, характерная для сочинской поздней осени.
"Едва ли не больше всего меня впечатлила здесь погода. Я люблю дождь и холод", - рассказал студент из Сирии Ваджд Мансур. На родине Ваджд учится на хореографа. Во время разговора с ним его соотечественники исполняли сирийские традиционные танцы.
Однако совсем не только погода впечатлила молодых иностранцев в России. Студентке из индийского штата Западная Бенгалия Танусри Мондал понравилась чистота улиц.
"На улицах Сочи очень чисто, и море тоже чистое. Мы много гуляем по городу, а сегодня ранним утром пошли искупаться. И хотя вода была холодная, нам понравилось", - поделилась она.
В немалой степени гостей фестиваля восхитила и красота Черноморского побережья Кавказа.
"Здесь очень красиво. Я впервые в России, но уверена, что все места и города в вашей стране очень красивы. Когда-нибудь я бы хотела здесь пожить или поработать. Десять дней для того, чтобы узнать такую большую страну, - это очень мало", - сказала делегат от Минмолодежи Египта Яра аль-Брейди, отдельно отметив, что на фестивале прекрасная атмосфера.
"Не думаю, что когда-нибудь еще посещу такое же грандиозное событие, как этот фестиваль", - считает египтянка.
Еще одна участница - обладательница титула "Мисс Непал-2013" Сипора Гурунг - призналась корреспонденту ТАСС, что, несмотря на то, что во время фестиваля делегаты перемещаются в основном между отелями и местами проведения мероприятий, она все время открывает для себя что-то новое.
"И хочу добавить, что русские девушки - очень красивые", - заметила она.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.