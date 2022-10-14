Петербург отправит молодежь в регионы по программе культурного обмена

Молодые специалисты поедут в Хабаровск, Владимир и Челябинск

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербург отправит молодых предпринимателей, ученых, инженеров и музейных работников в Хабаровск, Владимир и Челябинск по программе культурного обмена. Об этом в среду на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов сообщила председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Рената Абдулина, передает пресс-служба комитета.

"С Владимирской областью мы договорились о культурном молодежном обмене. Это даст возможность активистам узнать традиции другого города, познакомиться с ним изнутри. С Челябинской областью, которая известна своими достижениями в металлургии, тоже планируем важное событие. С Хабаровским краем договорились, что отправим из Санкт-Петербурга делегацию молодых предпринимателей на их бизнес-форум для совместного обмена опытом", - цитирует пресс-служба Абдулину.

Председатель комитета по молодежной политике Владимирской области Алиса Абрамова подтвердила слова коллеги, по ее мнению, петербургским специалистам будет интересно попасть в столицу Древней Руси, изучить архитектуру и историю, а молодежи из Владимира будет интересно подробно познакомиться с общепризнанной культурной столицей России.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.