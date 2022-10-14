Стипендии и искусственный интеллект

Максим Топилин посоветовал молодым людям не зацикливаться на карьере и не упустить возможность создания семьи
СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Глава Минтруда Максим Топилин принял участие в одной из сессий Всемирного фестиваля молодежи и студентов, посвященной развитию лидерского потенциала, и ответил на вопросы из зала. Участников интересовали темы трудоустройства и стажировки в ведущих компаниях, социальных стипендий, искусственного интеллекта и технических средств реабилитации для инвалидов.
Одной из тем, на которых министр акцентировал внимание молодежи, стала проблема совмещения карьеры и семьи. Топилин дал совет присутствующим не зацикливаться на построении карьеры и не упустить возможность создания семьи.
"Мне кажется, что в последнее время в мире сложилось общее такое понимание, что мир меняется. Молодые люди теперь не могут и не хотят обзаводиться семьей, рожать детей, пока не получат хорошее образование... Но как мне кажется, молодые люди должны, в том числе, задуматься, что нельзя это противопоставлять - ценности семьи, работы и образования. Нужно очень внимательно и очень глубоко задуматься над тем, как это все совместить", - сказал министр.
Что же касается трудоустройства студентов, Топилин подчеркнул, что не приветствует систему, когда государство устраивает молодежь на их первую работу. По его мнению, такой подход может "расслабить" студентов и лишить их стимулов.
"Может быть, я ошибаюсь. Мне всегда казалось, что государство должно создать для молодежи возможность получить навыки, информацию о тех или иных рабочих местах или работодателях, чтобы молодой человек сам определился", - сказал Топилин.
Министр также призвал молодежь устраиваться на работу легально и не становиться участником теневого сектора экономики.
В ходе дискуссии участница фестиваля из республики Дагестан пожаловалась министру, что недавно поменялась система выплаты стипендий, и категория малоимущих студентов была заменена на категорию студентов, получающих государственную социальную помощь. Однако, по ее словам, в бюджетах субъектов нет денег на социальные выплаты, и таким образом малоимущие нуждающиеся студенты лишились возможности получать социальную стипендию.
Топилин ответил, что вопрос социальных стипендий относится к компетенции Минобрнауки РФ, но обещал прояснить с коллегами из профильного министерства этот вопрос.
Участник из Франции задал вопрос министру о развитии искусственного интеллекта в мире. Топилин отметил, что с опаской относится к чрезмерному увлечению этим явлением.
"Не нужно вдаваться, не нужно уходить в эту тему, не понимая, что за этим стоит. Надо аккуратно к этому относиться", - предостерег министр.
Топилин сравнил продвижение искусственного интеллекта с продвижением фармацевтическими компаниями своего продукта, которые используют для этого всевозможные способы. Топилин подчеркнул, что государство должно всегда использовать механизмы для контроля над этими процессами.
А участница из Томска спросила министра возможно ли добавить в перечень технических средств реабилитации для инвалидов подъемник для ванн, поскольку это необходимая вещь для некоторых групп инвалидов. Топилин отметил, что этот вопрос требует проработки.
"Давайте посмотрим, может это необходимое средство которое должно быть бесплатно. Мы постоянно занимаемся актуализацией перечня", - сказал глава Минтруда.
По итогам пленарной дискуссии Топилин отметил, что был рад представившейся возможности выступить перед участниками фестиваля. Он выразил уверенность, что на фестивале молодые люди получат новые знания, новые знакомства, поставят перед собой новые вопросы. По его словам, самое главное - постоянно задумываться о том, как действовать дальше.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.