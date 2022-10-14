Максим Топилин посоветовал молодым людям не зацикливаться на карьере и не упустить возможность создания семьи

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Глава Минтруда Максим Топилин принял участие в одной из сессий Всемирного фестиваля молодежи и студентов, посвященной развитию лидерского потенциала, и ответил на вопросы из зала. Участников интересовали темы трудоустройства и стажировки в ведущих компаниях, социальных стипендий, искусственного интеллекта и технических средств реабилитации для инвалидов.

Одной из тем, на которых министр акцентировал внимание молодежи, стала проблема совмещения карьеры и семьи. Топилин дал совет присутствующим не зацикливаться на построении карьеры и не упустить возможность создания семьи.

"Мне кажется, что в последнее время в мире сложилось общее такое понимание, что мир меняется. Молодые люди теперь не могут и не хотят обзаводиться семьей, рожать детей, пока не получат хорошее образование... Но как мне кажется, молодые люди должны, в том числе, задуматься, что нельзя это противопоставлять - ценности семьи, работы и образования. Нужно очень внимательно и очень глубоко задуматься над тем, как это все совместить", - сказал министр.

Что же касается трудоустройства студентов, Топилин подчеркнул, что не приветствует систему, когда государство устраивает молодежь на их первую работу. По его мнению, такой подход может "расслабить" студентов и лишить их стимулов.

"Может быть, я ошибаюсь. Мне всегда казалось, что государство должно создать для молодежи возможность получить навыки, информацию о тех или иных рабочих местах или работодателях, чтобы молодой человек сам определился", - сказал Топилин.

Министр также призвал молодежь устраиваться на работу легально и не становиться участником теневого сектора экономики.

Стипендии и искусственный интеллект

В ходе дискуссии участница фестиваля из республики Дагестан пожаловалась министру, что недавно поменялась система выплаты стипендий, и категория малоимущих студентов была заменена на категорию студентов, получающих государственную социальную помощь. Однако, по ее словам, в бюджетах субъектов нет денег на социальные выплаты, и таким образом малоимущие нуждающиеся студенты лишились возможности получать социальную стипендию.

Топилин ответил, что вопрос социальных стипендий относится к компетенции Минобрнауки РФ, но обещал прояснить с коллегами из профильного министерства этот вопрос.