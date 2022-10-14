О фестивале

При этом Евгений Чаркин не стал комментировать конкретные детали стратегий до их утверждения

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Совет директоров РЖД планирует в IV квартале 2017 года рассмотреть стратегию цифровизации компании, а также стратегию своей телекоммуникационной "дочки" "Транстелеком" (ТТК, 99,99% акций принадлежит РЖД). Об этом сообщил ТАСС IT-директор РЖД Евгений Чаркин в кулуарах Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Она (стратегия ТТК - прим. ред.) разработана и направлена в совет директоров. В IV квартале этого года будет процесс рассмотрения комплексной стратегии развития цифровизации как всего холдинга РЖД, так и "Транстелекома" как составной части холдингового процесса цифровизации. Мы рассматриваем вместе стратегию развития бизнеса "Транстелекома", ее место в общей стратегии развития цифровизации холдинга РЖД", - сказал он. Конкретные детали стратегий до их утверждения советом директоров Чаркин комментировать не стал.

В ответ на вопрос о возможности привлечения инвесторов в "Транстелеком" или какой-либо другой трансформации оператора IT-директор РЖД заявил: "Мы рассматриваем все возможные варианты, которые увеличат стоимость компании и увеличат стоимость для акционеров. Мы открыты для всех вариантов". Чаркин подчеркнул, что телекоммуникационный актив "должен приносить экономическую эффективность и не терять стоимость". "Здесь возможны разные варианты: это партнерство, развитие компетенций и так далее. Есть ряд шагов, как этого достичь", - добавил он.

По словам Чаркина, бизнес ТТК шире, чем просто предоставление услуг для РЖД. "Услуги для РЖД важны в бизнесе ТТК, но это далеко не самая большая часть. Но, конечно, мы сфокусированы на получении синергии между возможностями ТТК как в области обслуживания нашей телеком- инфраструктуры, так и в области предоставления цифровых сервисов для РЖД", - пояснил он.

В начале июня вице-президент РЖД Андрей Старков говорил, что стратегия ТТК предварительно утверждена, однако говорить о возможности продажи акций компании пока преждевременно. Ранее Чаркин сообщал ТАСС, что РЖД течение второго квартала текущего года определятся с судьбой ТТК.

РЖД рассчитывали определить целесообразность выделения и продажи отдельных бизнесов "Транстелекома" еще до конца 2016 года. Тогда Чаркин говорил о наличии потенциальных заинтересованных покупателей.

"Транстелеком" эксплуатирует в России волоконно-оптическую сеть связи протяженностью более 76 тыс. км. Сеть проложена вдоль железных дорог страны, имеет более 1 тыс. узлов доступа во всех федеральных округах России и соединяет Западную Европу с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.