В Госдуме назвали эффективной работу властей Чечни по нравственному воспитанию молодежи

Депутат Госдумы от Дагестана Бувайсар Сайтиев выразил уверенность, что российским регионам необходимо использовать этот опыт

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики ведут верную и эффективную работу по морально-нравственному воспитанию молодежи, опыт которой необходимо использовать российским регионам, особенно республикам Северного Кавказа, считает депутат Госдумы от Дагестана Бувайсар Сайтиев.

"Я думаю, что огромная заслуга главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, который сумел вместе со своей командой после двух тяжелейших чеченских кампаний стабилизировать обстановку в республике. Ведется грамотная, очень правильная, огромная работа по морально- нравственному воспитанию, в религиозном направлении. Остальным субъектам надо мониторить и брать полезное для себя", - сказал Сайтиев в ходе дискуссии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

По его словам, работа в России должна быть систематической и начинаться с раннего детства. "Эта работа должна усиливаться в школе. Можно ввести уроки морально-нравственного воспитания. У нас по истории в нашем учебнике выделялось мало часов нашей российской истории, этноистории, мы абсолютно друг друга не знаем", - отметил он.

По данным правительства Чечни, в республике реализуется единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения. Она охватывает молодое поколение уже с дошкольного возраста. В работу, помимо власти, вовлечены общественные и религиозные организации. Одно из главных направлений концепции - информационное противодействие экстремизму, популяризация традиционных семейных и религиозных ценностей, профилактика ранних браков и разводов.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.