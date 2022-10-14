Безопасность фестиваля молодежи обеспечивают более 7 тыс. сотрудников силовых структур

Мониторинг обстановки на объектах фестиваля и в местах проживания участников ведется круглосуточно

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Более 7 тысяч сотрудников различных силовых ведомств обеспечивают безопасность участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи на суше, с моря и с воздуха. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

"Для обеспечения безопасности участников мероприятия, а также жителей и гостей города в период проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи работает объединенная группировка правоохранительных органов и специальных служб Российской Федерации общей численностью более 7 тыс. человек. На вооружении группировки имеется около 2 тыс. единиц техники, в том числе корабли, авиатехника, а также специальные технические средства", - говорится в сообщении пресс-службы молодежного форума.

Объединенная группировка, в состав которой входят подразделения ФСБ, ФСО, МВД, МЧС, ФТС, Национальной гвардии и Министерства обороны России, решают задачи в рамках компетенции своих ведомств.

"Для обеспечения безопасности фестиваля привлечены лучшие специалисты силовых структур, которые имеют опыт работы на мероприятиях международного уровня", - отметили организаторы фестиваля.

Координацию совместных действий силовиков осуществляет оперативный штаб, размещенный в Олимпийском парке. Мониторинг обстановки на объектах фестиваля, в местах проживания участников и гостей, а также на объектах транспортной инфраструктуры города ведется круглосуточно.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.