Гости просят художников изобразить не только флаги своих стран, но и символы фестиваля - ромашку или белых медведей

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Художники, занимающиеся боди-артом на площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи, нарисовали за день несколько десятков флагов, также участники ВФМС просят изобразить ромашку или белых медведей - символы фестиваля.

Сложнее всего было рисовать флаги с изображением животных и орнаментами, например, флаги Шри-Ланки и Монголии, рассказали в среду ТАСС волонтеры.

"У меня функция на этом фестивале - эксперт. Но в дирекции работает моя сестра, и она попросила помочь. Иногда я одеваюсь мишкой (символ фестиваля 2018 года - белый медведь в яркой футболке, и по территории Олимпийского парка ходят ростовые куклы-медведи - прим. ТАСС), выгуливаю мишек: в костюме тяжело, душно, не очень хороший обзор, и им нужен куратор. А в свободное время я рисую флаги, сегодня часа 1,5-2 рисую", - рассказала София.

По ее словам, ни один из флагов ей не попадался слишком часто.

"Самый сложный, наверное, был флаг Монголии, у него очень необычный рисунок, он самый экстравагантный. Некоторые просят флаги с орлами, которые держат солнце, львами, например, у Шри-Ланки. Я не профессиональный художник, но отказывать неудобно, и я делаю все, что в моих силах, а люди остаются довольными", - добавила волонтер.

Другая художница Виктория рассказала, что нарисовала уже около 60 флагов разных стран. Больше всего было просьб нарисовать флаги РФ, Индии и Белоруссии. Причем некоторые хотят не только флаг своей страны, но и флаги тех стран, откуда приехали из друзья.

"Сегодня один парень из Турции, который он учится по обмену, просил своих подруг из Франции рисовать флаг его страны. И у девчонок на одной щеке был флаг Франции, а на второй - Турции", - уточнила она.

Кроме того, добавила собеседница, многие участники фестиваля просят нарисовать символы фестиваля - цветную ромашку или медведя.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.