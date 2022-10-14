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Аудитории, где проходили встречи с французским писателем, австралийским мотивационным оратором и главой МИД России, были переполнены

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Безусловными хедлайнерами Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи стали французский писатель Фредерик Бегбедер, австралийский мотивационный оратор и писатель Ник Вуйчич и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Секции Сергея Лаврова прошли в понедельник, 16 октября. Одна из них была посвящена повестке глобальной политике и защите мира, а вторая сессия представляла собой форум молодых дипломатов. Залы, где проходили мероприятия с Лавровым, были переполнены, а за дверями огромное количество людей ожидало министра на выходе, чтобы сделать с ним селфи и задать интересующие их вопросы.

Участников фестиваля волновали глобальные вопросы о том, как построить мир и почему Россия прощает другим странам долги. Лавров поделился с участниками фестиваля своей уверенностью в том, что роль России в мире через 10 лет будет весомой. "Я убежден, что роль России через 10 лет будет весьма весомой, - отметил он. - Мы надеемся, что через 10 лет тенденция к многополярности, а это объективная тенденция, когда на разных континентах появляются новые мощные державы - экономические, финансовые, и с финансовой и экономической мощью приходит и политическое влияние, лет через 10, я думаю, эта объективная тенденция будет гораздо больше проявляться, и те, кто сейчас пытаются ее остановить и сохранить одностороннее доминирование, я думаю, они к тому времени все-таки немножко поумнеют и не будут идти против течения истории". Мой совет - не слушать никаких советов Главной "звездой" вторника стал французский писатель, автор бестселлеров "99 франков" и "Романтический эгоист" Фредерик Бегбедер. Места в аудитории, где должна была пройти дискуссия с писателем, участники занимали с раннего утра. Но желающих было столько, что организаторы фестиваля решили переместить мероприятие в зал с большей вместимостью.

Бегбедер посоветовал участникам поменьше сидеть в соцсетях, общаться вживую и много читать. "Первый совет - выходите на улицу, не учитесь особенно много... Выходите на улицу, это важнее, чем изучать маркетинг, менеджмент. Когда вы выходите в люди, вы знаете, как с ними поговорить, вам весело, вы научитесь танцевать, соблазнять кого-то, хорошо одеваться и найдете свой собственный стиль", - сказал Бегбедер. Второй совет писателя - не сидеть в социальных сетях. "Когда вы не выходите в люди, не ходите в социальные сети, читайте лучше, побольше читайте. Я всю свою молодость провел за чтением книг - комиксов, журналов, различных романов, поэзии, криминального чтива, и, конечно же, классики. Почему? Потому что литература все-таки не так вас оглупляет", - сказал Бегбедер. "Итак, три совета: выходите, читайте книги и путешествуйте, это очень важно... И четвертый вам совет дам - не слушайте никаких советов. Вы молоды, вы привлекательны. Не теряйте время, не слушайте советов от какого-то французского старика", - подытожил писатель. Преодолеть свой страх Аналогичная ситуация сложилась и в среду вокруг мотивационного оратора, писателя Ника Вуйчича, рожденного с редким синдромом тетраамелии (отсутствие четырех конечностей).

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