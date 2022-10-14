Мой совет - не слушать никаких советов

Аудитории, где проходили встречи с французским писателем, австралийским мотивационным оратором и главой МИД России, были переполнены
СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Безусловными хедлайнерами Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи стали французский писатель Фредерик Бегбедер, австралийский мотивационный оратор и писатель Ник Вуйчич и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Секции Сергея Лаврова прошли в понедельник, 16 октября. Одна из них была посвящена повестке глобальной политике и защите мира, а вторая сессия представляла собой форум молодых дипломатов. Залы, где проходили мероприятия с Лавровым, были переполнены, а за дверями огромное количество людей ожидало министра на выходе, чтобы сделать с ним селфи и задать интересующие их вопросы.
Участников фестиваля волновали глобальные вопросы о том, как построить мир и почему Россия прощает другим странам долги.
Лавров поделился с участниками фестиваля своей уверенностью в том, что роль России в мире через 10 лет будет весомой.
"Я убежден, что роль России через 10 лет будет весьма весомой, - отметил он. - Мы надеемся, что через 10 лет тенденция к многополярности, а это объективная тенденция, когда на разных континентах появляются новые мощные державы - экономические, финансовые, и с финансовой и экономической мощью приходит и политическое влияние, лет через 10, я думаю, эта объективная тенденция будет гораздо больше проявляться, и те, кто сейчас пытаются ее остановить и сохранить одностороннее доминирование, я думаю, они к тому времени все-таки немножко поумнеют и не будут идти против течения истории".
Главной "звездой" вторника стал французский писатель, автор бестселлеров "99 франков" и "Романтический эгоист" Фредерик Бегбедер. Места в аудитории, где должна была пройти дискуссия с писателем, участники занимали с раннего утра. Но желающих было столько, что организаторы фестиваля решили переместить мероприятие в зал с большей вместимостью.
Бегбедер посоветовал участникам поменьше сидеть в соцсетях, общаться вживую и много читать. "Первый совет - выходите на улицу, не учитесь особенно много... Выходите на улицу, это важнее, чем изучать маркетинг, менеджмент. Когда вы выходите в люди, вы знаете, как с ними поговорить, вам весело, вы научитесь танцевать, соблазнять кого-то, хорошо одеваться и найдете свой собственный стиль", - сказал Бегбедер.
Второй совет писателя - не сидеть в социальных сетях.
"Когда вы не выходите в люди, не ходите в социальные сети, читайте лучше, побольше читайте. Я всю свою молодость провел за чтением книг - комиксов, журналов, различных романов, поэзии, криминального чтива, и, конечно же, классики. Почему? Потому что литература все-таки не так вас оглупляет", - сказал Бегбедер.
"Итак, три совета: выходите, читайте книги и путешествуйте, это очень важно... И четвертый вам совет дам - не слушайте никаких советов. Вы молоды, вы привлекательны. Не теряйте время, не слушайте советов от какого-то французского старика", - подытожил писатель.
Аналогичная ситуация сложилась и в среду вокруг мотивационного оратора, писателя Ника Вуйчича, рожденного с редким синдромом тетраамелии (отсутствие четырех конечностей).
Вуйчич много шутил, подтрунивал над собой. Он также рассказал молодым людям в зале свою коронную шутку: "Хотите я прыгну со стола? Конечно, я этого не сделаю, ведь я же руку сломаю".
"У меня тоже случаются взлеты и падения, бывают хорошие и плохие дни, есть страхи, рациональные и нереальные. Самое главное - преодолеть свой страх", - сказал Вуйчич. Нужно не бояться ошибок, делать то, во что веришь, потому что ошибки - это всего лишь попытки, и если что-то не получилось, значит, нужно пробовать дальше, полагает он.
"Я боялся, что всегда буду одиноким, что никто меня не полюбит таким, какой я есть, что я всегда буду неудачником", - говорит он. Новость о том, что у Ника Вуйчича и его жены скоро родятся девочки-двойняшки, зал встретил бурной овацией.
Важно не концентрировать свое счастье во временных вещах, считает Вуйчич, потому что тогда и счастье будет временным.
Для того, чтобы делать хорошие дела, не нужно ждать подходящего времени. Нужно брать и делать, полагает Вуйчич.
Он побывал во многих школах со своими выступлениями. В 290 школах в Америке он провел исследование, по результатам которого около 40% школьников средней и старшей школы хотя бы раз пробовали совершить самоубийство. Как правило, это решение было связано либо с проблемами в семье, либо с так называемым буллингом одноклассников.
"Если вы не можете сказать ничего хорошего, вообще промолчите лучше", - предложил он.
В принципе, не обязательно ждать, когда закончишь школу, университет, начнешь зарабатывать много денег, считает мотивационный оратор, можно уже сейчас начинать делать добрые дела, например, можно обратить внимание на человека, который подвергается травле и посмотреть на него другими глазами.
"Вы не знаете сколько детей страдают дома от сексуального насилия, от домашнего насилия. Может быть те, кого вы оскорбляете, у них дома отец-алкоголик каждый день оскорбляет мать. А ребенок думает, что все это его вина", - добавил он.
На выступление мотивационного оратора и писателя в медиацентре в Сочи пришли около полутора тысяч человек. В ожидании встречи слушатели пересказывали друг другу историю Вуйчича и его жизненные установки.
Когда выступление закончилось, слушатели поделились с Ником Вуйчичем своими историями. Одна девушка сбивчиво рассказала, что она 25-летний музыкант, но ей поставили диагноз артроз, из-за которого занятия музыкой причиняют боль. Другая участница фестиваля рассказала, что она потеряла ребенка. Вуйчич призвал ее верить в то, что однажды она увидится со своим ребенком в раю.
Он также рассказал историю про молодого человека, мечтавшего стать летчиком, но ему не позволял рост больше 2,3 м. "Ты же не знаешь, что приготовила для тебя жизнь, чтобы узнать, что за углом, нужно зайти за угол. Может быть, у тебя есть другая страсть, о которой ты даже не знаешь", - добавил он.
Никогда не сдаваться, пробовать снова и снова, не давать страху победить, быть открытым миру и следовать за своей мечтой призвал собеседников писатель и мотивационный оратор.