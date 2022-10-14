Молодые люди также шьют вместе лоскутное одеяло с изображением символа ВФМС - разноцветных лепестков ромашки с голубем посередине

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Атмосфера дружбы царит на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи: иностранные участники поют песни за русским самоваром, а представители российских регионов на своих стендах угощают гостей лакомствами. Участники шьют лоскутное одеяло "Фестивальное" с изображением символа ВФМС - разноцветных лепестков ромашки с голубем посередине.

"Катюша" и "Калинка" от иностранных участников

Около 50 представителей российских регионов поют песню Сплина "Выхода нет". Их голоса слышны даже в отдаленных частях Главного медиацентра. "Мы хотим передать наше желание оставаться на площадках фестиваля, где обрели друзей из разных регионов и стран, хоть до утра следующего дня. Можете считать, что это крик души", - пояснил корреспонденту ТАСС один из российских студентов по имени Михаил.

Молодежь собрала немало зрителей, которые включили фонарики на мобильных устройствах и двигались в такт музыке. Представители латиноамериканских стран, походившие мимо, треском маракас (инструментов в виде погремушки) придали действу еще более яркое звучание.

Россияне демонстрируют свое гостеприимство и широкую душу. На стенде Ростовской области, например, ради гостей поставили самовар, кормят азовскими козинаками и поят чаем с донским чабрецом из чашек, изготовленных на ростовском заводе "Аксинья". Мультиязычный коллектив выходцев из России, Италии, Вьетнама и других стран за столом по-русски поют "Катюшу" и "Ветер с моря дул".

"Мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы с конем вдвоем по полю пойдем!" - поет вместе со всеми Коля из Вьетнама. Такое имя Нгуен Су Куонг взял, когда приехал учиться в Орловский госуниверситет. Он признался, что может исполнить по памяти не один десяток песен на русском языке.

Еще несколько ребят и девушек из Китая, которые покидают холл медиацентра, на ходу и почти без акцента исполняют "Калинку".

"Фестивальное" одеяло и сладкие угощения

В пятый день фестиваля участники продолжают знакомиться с культурами разных народов. На стенде Владимирской области гости приобщаются к народным ремеслам. На шелковых платках они выкраивают логотипы фестиваля и с помощью всех желающих шьют огромное лоскутное одеяло, на котором будет изображена цветная ромашка и голубь - символы этого праздника в Сочи.

"Шьем лоскутное одеяло всем миром, назовем его "Фестивальное". Участники и гости приходят и пришивают шестигранники, на красном лепестке расписался даже лидер КПРФ Геннадий Зюганов", - рассказала мастерица Надежда Комова, которая помогает молодежи.

В последние дни фестиваля все лепестки соединят вместе, участники из России, Непала, Пакистана, Греции, Китая, Кубы и других стран намерены запечатлеть себя на фоне продукта коллективного труда.

В перерывах молодежь угощают ароматной медовухой, огуречным вареньем и гречневым поп-корном - традиционными гастрономическими брендами региона.

Лакомствами потчуют и на стенде Республики Башкортостан, где гостям предлагают отведать натуральный мед и попробовать сладкий чак-чак. На площадке WorldSkills готовят грузинское хачапури, итальянскую пиццу, татарский эчпочмак, традиционные русские блины и пироги, рассказал ТАСС золотой призер чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills-2015 Александр Гониашвили.

На открытой площадке в Олимпийском парке для участников фестиваля организована развлекательная программа. В интерактивной зоне "Танцующая планета" участники вместе с профессионалами демонстрируют мастерство брейк-данса. Следом здесь ожидают коллектив российского хореографа Егора Дружинина и его мастер-класс по современным танцам.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.