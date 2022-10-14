Самым зрелищным событием уходящей среды стало выступление группы высшего пилотажа "Соколы России", которому не помешала даже пасмурная погода

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Выступление мотивационного оратора Ника Вуйчича, полеты "Соколов России" и неловкие вопросы работающим на фестивале роботам - среда на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) подходит к концу.

"Сегодня был совершенно замечательный день, было очень много интересных спикеров. Конечно, было совершенно уникальное выступление Ника Вуйчича, которое мотивирует ребят никогда не опускать руки и быть позитивно настроенным человеком", - рассказал ТАСС об итогах дня глава Росмолодежи Александр Бугаев.

По его словам, на фестивале проходит очень много интересных акций. "Вообще фестиваль - это площадка, которая позволяет начать проекты, которые потом, уверен, будут жить", - подчеркнул Бугаев.

Мотивация к жизни

Мотивационный оратор, писатель Ник Вуйчич, рожденный с редким синдромом тетраамелии (отсутствие четырех конечностей), встретился с молодыми людьми на фестивале.

"Хочу поблагодарить Всемирный фестиваль молодежи и студентов, я хочу поблагодарить Россию за то, что меня здесь любят. Если я заведу страничку на Facebook, вы будете моими друзьями? Я хочу завести официальную страничку на русском языке", - сказал он.

Около полутора тысяч человек пришли на его выступление в медиацентре. Многие их них с раннего утра занимали места, чтобы попасть в зал.

"У меня тоже случаются взлеты и падения, бывают хорошие и плохие дни, есть страхи, рациональные и нереальные. Самое главное - преодолеть свой страх", - добавил Вуйчич. "Нужно не бояться ошибок, и делать то, во что веришь, потому что ошибки - это всего лишь попытки, и если что-то не получилось, значит, нужно пробовать дальше", - подчеркнул он.

Зрелище в небе

Самым зрелищным событием уходящей среды стало выступление группы высшего пилотажа "Соколы России". Пасмурная погода не помешала проведению авиашоу, которое собрало множество участников фестиваля.

В шоу участвовала группа из четырех самолетов: три многоцелевых истребителя Су-30М2 и один боевой модернизированный Су-27СМ3. Ведущим группы был заслуженный военный летчик России полковник Александр Гостев, другими самолетами управляли подполковник Юрий Спрядышев, подполковник Андрей Сорокин и майор Денис Пловко.

Самолеты исполнили комплекс фигур, имитирующих воздушный бой. Истребители разлетались в разные стороны, практически сливаясь с силуэтами чаек, а затем возвращались, делая косые петли, боевые развороты и полуперевороты.

Бедный робот

С первого дня работы по коридорам Главного медиацентра разъезжают роботы, понимающие человеческую речь. Эта функция человекоподобных машин вызывала неподдельный интерес участников форума. Нередко они задавали роботам каверзные вопросы.

В частности, один из участников спросил машину о перспективах банковского сектора в России, уточнив, не стоит ли в скором будущем ждать ликвидаций каких-либо банков. На этот вопрос аппарат ответить не смог.

Вместе с тем на другие вопросы робот отвечал исчерпывающе. Группа молодых людей решила проверить, насколько хорошо искусственный интеллект знаком с русским языком и предложила роботу подобрать синонимы к разным словам. В числе предложенных слов оказалась и грубая лексика. Однако машину это не смутило, и довольно продолжительное время механический голос перечислял все известные ему синонимы к самым разным словам, вызывая бурный восторг у присутствующих.

Как распознать фейк

Одна из пленарных дискуссий среды была посвящена правдивой и фейковой информации в СМИ. В ней приняли участие главные редакторы ведущих средств массовой информации, в том числе главный редактор ТАСС Максим Филимонов, главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов, тележурналист и депутат Госдумы Евгений Ревенко, а модератором сессии выступила телеведущая "Первого канала" Светлана Зейналова.

Главред ТАСС отметил, что история помнит много случаев, когда заведомо ложная информация провоцировала конфликты в обществе и в мире. Он привел в пример ситуацию 1939 года, когда информация в прессе, основанная на спровоцированном нападении поляков на немецкий объект, привела к началу Второй мировой войны.

"У всех есть политические интересы, и они влияют на то, как вам журналисты дают эту информацию... Если любая неправда, которую дает официальный источник, резонирует с настроением в обществе, то общество ей легко верит. Здесь задача распространения такой неправды упрощается", - отметил Филимонов.

Он подчеркнул, что иногда откровенно лживая информация попадает в редакции, а в современном мире в условиях огромной конкуренции у журналиста остается все меньше времени на проверку ее достоверности. "Уже возможности сесть и вдумчиво посмотреть текст, посмотреть насколько сильна аргументация, насколько она соответствует всему, что говорилось раньше, этого времени все меньше и меньше", - добавил главред ТАСС.

Итальянский подход к дизайну и новый формат "Войны и мира"

Цикл панельных дискуссий "Культурный код в дизайне" продолжила встреча участников фестиваля с итальянскими дизайнерами Фабио Новембре и Таносом Закопулосом. Будущим архитекторам и дизайнерам они посоветовали уделять одинаково большое внимание как форме, так и содержанию своих творений.

Телеведущая Фекла Толстая прочитала с участниками фестиваля отрывки из романа "Война и мир" своего прапрадеда Льва Толстого. На площадке "Библиотека будущего" она представила мобильное приложение "Живые страницы", которое должно научить поколение Z читать крупные классические сочинения.

Поэт, актер и режиссер Владислав Маленко в рамках проекта "Новый театр" представил спектакль "Площадь революции", а участники Танцевальной академии Егора Дружинина выбрали лучшего на танцполе.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.