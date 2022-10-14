Поэты-артисты поделились своими мыслями о событиях, которые страна пережила за столетие, под аккомпанемент саксофониста Сергея Летова

СОЧИ, 19 октября. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Московский театр Поэтов под руководством Владислава Маленко в среду представил постановку "Площадь революции" на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Поэты-артисты поделились своими мыслями о событиях, которые страна пережила за столетие, под аккомпанемент саксофониста Сергея Летова.

"То, что вы сейчас увидите, нельзя назвать спектаклем. Это, скорее, антиспектакль. А самое странное заключается в том, что сегодня на сцене не будет ни одного актера. Здесь будут только поэты - еще живые, пока бодрые", - предупредили зрителей в начале вечера.

В течение часа к микрофону подходили молодые люди и рассказывали о себе и своих семьях в контексте истории страны последних трех десятилетий: афганская война, распад СССР и путч, проведенные между союзными республиками государственные границы и украинский Майдан. Их поэтические рассуждения чередовались со строками творцов серебряного века: Маяковского, Блока, Ахматовой, Есенина и других.

"Ребятам столько же лет, сколько было большим, как мы теперь понимаем, поэтам, которые застали Революцию. Они не знали, что делать, сначала говорили "да", потом "нет", они понимали, что их кто-то обманывает", - заметил в беседе с ТАСС Маленко.

Испытание сценой

По словам режиссера, спектакль стал "важной проверкой на жизнеспособность" участников Московского театра Поэтов. "Они же не актеры, и тут самое главное заключается в искренности. Я им сказал: "Станцуют лучше вас танцоры, споют - певцы, сыграют - артисты. Но лучше вас никто не сделает это авторской интонации, которую люди обязательно услышат", - подчеркнул Маленко.

Участники Фестиваля молодежи и студентов действительно услышали. Зрители благодарили труппу стоячей овацией, а затем бросились к сцене, чтобы лично выразить свое восхищение артистам и режиссеру.

Маленко особенно отметил свободу идей на Всемирном фестивале молодежи и студентов. "Большое спасибо фестивалю за то, что он дает художникам свободу. Многим кажется, что если в Сочи приезжают люди, то это такие спортсмены, которые ходят под флагами. Да, может быть, и под флагами, но это не значит, что все одинаково думают. К счастью, фестиваль делают умные люди", - сказал он.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.

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