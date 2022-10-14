XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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19 октября, 08:40
На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи вернулась летняя погода

Синоптики прогнозируют на всей территории Краснодарского края до конца недели до 20 градусов тепла

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Почти летняя погода установилась к четвертому дню работы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Метеорологи спрогнозировали, что в четверг дневные температуры воздуха на курорте поднимутся до 23 градусов тепла, сообщили ТАСС в Сочинском центре по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей.

"В Сочи 19 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, временами до умеренного, температура воздуха 19-23 градуса выше нуля", - уточнили синоптики.

Тепло, как и обещали специалисты, к последней декаде октября вернулось и на всю территорию Краснодарского края. По данным краевого Гидрометцентра, до конца этой недели сохранится сухая погода, с ветром до 11 м/с. Днем воздух также будет прогреваться до 15-20 градусов.

Первые дни работы Всемирного фестиваля молодежи в Сочи были отмечены ветреной и прохладной погодой. Организаторам форума приходилось временно убирать флаги и слабо закрепленные конструкции, из-за облачности было перенесено выступление пилотажной группы.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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