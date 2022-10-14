О фестивале

По словам заместителя гендиректора союза, государства стремятся через спорт к развитию инфраструктуры, привлечению инвесторов и развитию туристического потенциала

"Организация спортивных мероприятий - целый сектор спортиндустрии. Это и развитие инфраструктуры, и налаживание работы сервисных служб, и формирование команды людей, которые могут эффективно взаимодействовать. Вся эта сложная работа требует профессионального подхода, именно поэтому мы выступаем за развитие и внедрение в систему чемпионатов WorldSkills по профессиональному мастерству новой компетенции, связанной с организацией спортивных мероприятий", - сказал он.

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Союз "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) планирует развивать новую компетенцию "Организация комплексных спортивных мероприятий". Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора союза Дмитрий Глушко по итогам работы I Международного саммита молодых профессионалов в сфере спорта, который проходит в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

По словам Глушко, государства стремятся к тому, чтобы через спорт развивать инфраструктуру, создавать туристический потенциал, привлекать инвесторов в экономику. Глушко привел слова президента Олимпийского комитета России Александра Жукова о том, что после Олимпийских игр туристический поток в Сочи утроился.

"Это не единственный пример положительного эффекта от проведения крупных спортивных мероприятий. Буквально две недели назад завершились Азиатские игры в Ашхабаде, где был построен огромный олимпийский городок, приехало одномоментно 15 тыс. человек. Для Туркменистана это очень большая цифра. Игры прошли, но в стране теперь есть площадка для проведения масштабных спортивных соревнований и крупных форумов", - констатировал Глушко.

Саммит молодых профессионалов в сфере спорта инициирован международным комитетом игр "Дети Азии". Комитет занимается организацией и проведением спортивных соревнований для детей младше 16 лет, в которых участвуют представители 50 азиатских стран, в том числе ребята из России.

Россия выиграла право на проведение 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани в августе 2019 года. Основные задачи соревнований - привлечь внимание общества к рабочим профессиям, повысить их популярность, создать условия для создания высоких профессиональных стандартов. Ожидается, что в чемпионате примут участие около 1,5 тыс. конкурсантов и 2 тыс. экспертов из более чем 60 стран мира.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. аявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира. Фестиваль стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи.

В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.