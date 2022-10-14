XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
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19 октября, 09:33
Спрос на подготовку спортивных специалистов в вузах РФ зафиксирован в странах Азии

В Азии в школах не во всех странах есть урок физической культуры

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Высокий спрос на подготовку специалистов в области физической культуры и спорта существует в странах Азии. Об этом ТАСС сообщил президент международного комитета Игр "Дети Азии" Дмитрий Глушко в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"В азиатских странах высокий спрос на подготовку в российских вузах специалистов в сфере физической культуры и спорта, особенно учитывая тот факт, что в школах не во всех странах есть урок физической культуры. А для нас с многовековой историей развития физической культуры в учебных заведениях это важно. Мы можем предложить услуги российских вузов, российских колледжей", - сказал он.

Международный комитет игр "Дети Азии" занимается организацией и проведением спортивных соревнований для детей младше 16 лет, в которых участвуют представители 50 азиатских стран, в том числе ребята из России. Очередные соревнования "Дети Азии" пройдут в Сахалинской области в 2019 году.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран. В молодежном празднике будут задействованы и другие города - 2 тысячи иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. Для поездки в российские города в рамках региональной программы зарегистрировались более тысячи иностранных участников фестиваля.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.

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