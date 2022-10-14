Заместитель гендиректора WorldSkills Russia отметил необходимость сокращения срока обучения производственных мастеров до двух лет

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Самое важное, что останется в России после проведения чемпионата мира по профессиональному мастерству в Казани в 2019 году - это высокие профессиональные стандарты. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Дмитрий Глушко в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов) в Сочи.

"Самое важное, что останется после чемпионата, это не только объекты, не только методики подготовки, но главное - в систему российского образования будут заложены высокие требования к тому, что в той или иной профессии должен уметь человек", - сказал он.

Глушко добавил, что союз стремиться снизить срок обучения производственных мастеров. "Средний для РФ опыт обучения производственного мастера - 20 лет. Это значит, что нет уже того оборудования, на котором он учился. Нам нужно сократить этот срок до одного-двух лет. Вот чего нужно достичь, чем мы и занимаемся", - отметил он.

Также собеседник агентства рассказал о том, что одна из целей движения - дать людям осознание, что они должны постоянно обучаться. "И учиться самому современному у самых лучших. Это сумеет качественно изменить систему российского профильного образования. <…> Важно, чтобы человек выходил с высшим образованием и с компетенциями, которые нужны работодателю", - пояснил он.

Россия выиграла право на проведение 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который пройдет в Казани в августе 2019 года. Основные задачи соревнований - привлечь внимание общества к рабочим профессиям, повысить их популярность, создать условия для создания высоких профессиональных стандартов. Ожидается, что в чемпионате примут участие около 1,5 тыс. конкурсантов и 2 тыс. экспертов из более чем 60 стран мира.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.