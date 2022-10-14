На Сахалине пройдет Международный саммит молодых профессионалов в сфере спорта

По словам Дмитрия Глушко, саммит будет следовать за событиями и площадками, для которых актуально развитие детского спорта
СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Второй международный саммит молодых профессионалов в сфере спорта пройдет на Сахалине в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора союза "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) Дмитрий Глушко в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
"Саммит будет проходить ежегодно. В следующем году - на Сахалине, так как именно этот российский регион был выбран в качестве площадки для проведения игр "Дети Азии" в 2019 году. Затем саммит состоится в Улан-Баторе (Монголия), там также будут проходить игры "Дети Азии", они намечены на 2020 год", - сказал Глушко.
Первый саммит прошел в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Саммит молодых профессионалов в сфере спорта инициирован международным комитетом игр "Дети Азии". Комитет занимается организацией и проведением спортивных соревнований для детей младше 16 лет, в которых участвуют представители 50 азиатских стран, в том числе России.
По словам Глушко, саммит будет следовать за событиями и за площадками, где актуально развитие детского спорта. Его цель - объединить молодых специалистов, которые работают в олимпийских комитетах, национальных и международных федерациях, министерствах спорта для того, чтобы взаимодействовать с молодыми людьми, которые в будущем могут руководить спортивной индустрией своих странах.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах деятельности в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.