На Сахалине пройдет Международный саммит молодых профессионалов в сфере спорта

По словам Дмитрия Глушко, саммит будет следовать за событиями и площадками, для которых актуально развитие детского спорта

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Второй международный саммит молодых профессионалов в сфере спорта пройдет на Сахалине в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора союза "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) Дмитрий Глушко в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. "Саммит будет проходить ежегодно. В следующем году - на Сахалине, так как именно этот российский регион был выбран в качестве площадки для проведения игр "Дети Азии" в 2019 году. Затем саммит состоится в Улан-Баторе (Монголия), там также будут проходить игры "Дети Азии", они намечены на 2020 год", - сказал Глушко.

Смотрите также XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Досье