Эксперт: ВФМС поможет увидеть будущее

Начальник управления президента РФ по общественным проектам отметил, что на фестивале среди участников панельных дискуссии много людей с видением будущего

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи поможет узнать, куда двигается мир. Об этом в четверг заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в рамках ток-шоу "Герои нашего времени" - "Лидерство будущего" на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Если лидеры, у которых есть видение будущего, которые указывают, куда мир будет двигаться, в каком направлении. Это, кстати одна из задач фестиваля. Мы сейчас очень прицельно мониторим, что сейчас говорят спикеры на фестивале", - отметил Новиков.

По его словам, среди участников панельных дискуссии людей с видением будущего много. "Кажется, что то, что сейчас они говорят - это несбыточная история, но кто знает, может, через 50-100 лет, то, что сейчас высказывается как далекий прогноз, станет реальностью", - заключил начальник управления.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.